“No encontramos una Ferrari, ni chocada”: Fernando Pereira tras reunión con Orsi

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se reunió este martes con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva. Tras el encuentro, brindó una rueda de prensa, donde se refirió a la situación económica del país a cuatro meses de iniciada la gestión.

“Para empezar, no encontramos Ferrari, ni chocada. Encontramos un país que tenía una deuda de mil millones de dólares”, destacó, en relación a los dichos de Sebastián da Silva a radio Sarandí en el mes de marzo, cuando ironizó que el Partido Nacional le dejó al FA “una Ferrari con cuatro cubiertas nuevas”.

En tal sentido, afirmó que en la charla en ADM brindada por el economista Javier de Haedo, se encontraban “varios proveedores del Estado, que hacía mucho tiempo que no cobraban. Algunos incluso amenazaban con no entregar material”. “Así nos entregaron el gobierno, con deuda de ANEP, con el Ferrocarril Central sin pagar, con un juicio perdido con Pluna que no negociaban”, enumeró.

“Ese fue el país que dejaron, no el país de las maravillas. El país de las maravillas es divino escuchado por Canciones para no dormir la siesta, pero la realidad es que nos dejaron un país con serias restricciones”, recalcó.

De todas formas, el presidente frenteamplista prometió que el gobierno “va a cumplir las 63 prioridades” establecidas. “Es un gobierno que va a saber cumplir, como cumplió con Neptuno cuando dijo que no lo quería hacer, y tres meses después anunció que iba a fortalecer Aguas Corrientes y hacer Casupá. Esas son medidas claras, eso es firmeza, eso no es amagar, ser firme”, declaró.

En relación con esto último, Pereira se refirió a la información consignada por El País sobre el presupuesto de Casupá. Según consignó el mencionado medio, Alejandro Sánchez planteó a OSE que la obra “no sea otro Antel Arena”, por sus costos. Sobre esto, el presidente del FA sostuvo que “hay que hacer Casupá al valor que quedó establecido”. “Hay que licitar la obra, que va a ser, según el estudio del BID y de varios especialistas uruguayos, una obra que va a asegurar al país para una sequía peor que la que hubo en 2023”.

“Esto es lo que los uruguayos esperan, que el gobierno los cuide”, acotó, y profundizó que se trabaja “haciendo las obras para garantizar agua potable, generando condiciones para la educación pública, generando condiciones para que haya desarrollo en el país”. “De hecho, la visita del presidente a Panamá generó una compra importante en términos de arroz, y eso es trabajo para Cerro Largo, Treinta y Tres y otras localidades. La política exterior uruguaya es una política nacional para generar desarrollo y crecimiento”, destacó.

Ante las comparaciones con el gobierno anterior, Pereira fue tajante: “Pregúntele a los usuarios de los hospitales cuando encuentran que hay medicamentos, o a las madres de los niños que recibieron el bono crianza, o al que compra la garrafa y la paga $100 menos que cuando gobernaba el Partido Nacional, o a la gente que va a tener pautas salariales que van a favorecer más a los salarios más bajos”. Ante las críticas de figuras de la coalición, señaló que “seguramente la gente no opina lo mismo que la oposición”, y que la misma tiene “una oposición interna, una cantidad de problemas intrapartidarios que no los ha podido resolver”.

“Los partidos cuando pierden elecciones y creen que son los partidos escogidos por la divinidad, sienten enorme frustración. Y la ira, la ira de Narciso, es uno de los peores consejeros para la derecha conservadora”, criticó.

Por último, apuntó contra las críticas de Álvaro Delgado ante una presunta falta de inversión: “El gobierno está hace cuatro meses y va a invertir en el país como siempre. No hubo ningún crecimiento mayor en el Uruguay en términos de inversión que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio”.

