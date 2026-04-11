IM entregó contenedores intradomiciliarios en La Teja; Bergara destacó “cambio sustancial”

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) entregó contenedores intradomiciliarios en La Teja en la mañana de este sábado 11 de abril.

En total, se dieron recipientes a 30.000 familias del barrio, y el intendente Mario Bergara remarcó que las autoridades capitalinas están “convencidas” de que esta iniciativa “va a cambiar la forma en que [se procesan] una enorme cantidad de residuos, utilizando criterios de clasificación para poder compostar y separar lo reciclable del resto de la basura”.

Asimismo, destacó que se busca “construir entre todos y todas, una mejora importante en un tema tan sensible para la población”, según consignó el sitio web de la IM.

Como es habitual, luego de la entrega se retirarán de la vía pública los contenedores que están situados en la calle; en esta ocasión, serán 79 los que se quitarán, indicó la comuna.

En rueda de prensa luego de la entrega de los contenedores, Bergara subrayó que aquellas personas que ya recibieron los contenedores “perciben que hay un cambio sustancial en el sistema de recolección de residuos y lo toma con mucha ilusión”.

La intención de la IM es llegar a las 420.000 familias, señaló Bergara; ya se han entregado en los municipios E, D, A y G, así como también en el Cerro.

“El Plan Limpieza —que está entre los cinco que planteamos a la Junta [Departamental de Montevideo]— nos permitiría ir bastante más rápido, porque los contenedores se entregan sin costo por supuesto a las familias, y es lo que todo el mundo quiere: acelerar este paso para quitar la basura de la vía pública y que, entre todos, reciclemos, compostemos y tengamos un mejor vínculo con los vecinos en la ciudad”, reflexionó el intendente capitalino.

Montevideo Portal