IM realizó tareas de “limpieza integral y gestión” y entregó contenedores en Municipio D

La Intendencia de Montevideo (IM) desarrolló este sábado una jornada de “limpieza integral y gestión ambiental” en distintos puntos del Municipio D, con el objetivo de “mejorar de forma sostenida la limpieza de los barrios”.

Según informó la comuna capitalina, los operativos combinaron acciones territoriales, valorización de residuos, renaturalización de espacios públicos y educación ambiental.

La IM realizó tareas de limpieza de cunetas en la calle Matilde Pacheco y Lira, donde además se colocó cartelería para promover el mantenimiento del lugar. En el marco del operativo, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, y el alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco, mantuvieron un intercambio con vecinas y vecinos de la zona.

Según informaron, durante la instancia analizaron la situación del barrio y se propuso integrar el área al nuevo sistema de contenedores intradomiciliarios, a medida que avance la entrega en distintos barrios de Montevideo.

Además, la IM entregó contenedores intraprediales en el Complejo Habitacional El Retiro 2, ubicado en Capitán Tula entre Lira y Caravia, en el barrio Piedras Blancas. Estos recipientes permitirán separar residuos mezclados de materiales reciclables, que serán enviados a plantas de clasificación. Con los residentes se acordó una recolección semanal.

Posteriormente, se entregaron contenedores en la Cooperativa Villa Española, situada en avenida José Pedro Varela y Corrales.

