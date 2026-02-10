IM pedirá dinero por fuera del presupuesto para medidas en cinco áreas clave: cuáles son

Política

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo presentó en las últimas horas ante la Junta Departamental de Montevideo su proyecto de Presupuesto Quinquenal y, en ese marco, solicitó la habilitación de recursos extrapresupuestales para financiar cinco planes estratégicos que abarcan áreas consideradas prioritarias para la comuna.

Según se detalla en la propuesta, de forma complementaria a los recursos asignados en el presupuesto quinquenal, la administración departamental prevé diseñar y presentar ante la Junta cinco planes sustantivos que requieren financiamiento por fuera del presupuesto ordinario. Estas iniciativas están orientadas a la limpieza urbana, el saneamiento, la infraestructura vial y peatonal y la revitalización de Ciudad Vieja.

Uno de ellos es el Plan Limpieza, para el cual se señala que “los recursos se destinarán a la valorización de residuos mediante recolección diferenciada, ecopuntos, ecocentros, compostaje y fortalecimiento de plantas de clasificación, reduciendo presión ambiental y generando valor económico y social”.

Además, el texto indica que “se moderniza la recolección de residuos mezclados con nueva flota y contenedores adecuados, se garantiza la continuidad y seguridad ambiental de la disposición final en el Relleno Sanitario Felipe Cardoso, y se mejora de forma tangible la limpieza de calles, playas, ferias y espacios públicos”.

En cuanto al Plan de Saneamiento, se afirma que estas obras permitirán que “barrios periféricos accedan a los mismos estándares de servicios que el centro de la ciudad”, al tiempo que “permiten mejorar la resiliencia ante el cambio climático”, destacando que “las obras de drenaje pluvial son una decisión política estratégica para proteger la calidad de vida y el patrimonio en particular de las familias más vulnerables frente a inundaciones”.

El Plan Veredas está “enfocado en implementar una política de construcción y rehabilitación de veredas, en las que el gobierno departamental defina los tramos de veredas a plantear o recuperar, tome la iniciativa en la ejecución de las obras mediante procesos competitivos y le disponga a vecinas y vecinos un esquema de bonificaciones según ciertas condiciones predeterminadas y un cómodo plan de financiamiento de la obra”.

Por su parte, el Plan Calles se describe como “orientado a complementar mediante procesos competitivos las actividades presupuestales en materia de recuperación de pavimentos de asfalto y especialmente de hormigón, con actuaciones distribuidas sobre arterias de importante flujo vehicular en los ocho municipios, durante los cinco años del período”.

Finalmente, el Plan Ciudad Vieja prevé avanzar “mediante una revisión del Plan Especial de Ciudad Vieja, incorporando una actualización del marco estratégico y normativo, apostando a financiar una serie de inversiones concretas que revitalicen y potencien las dimensiones residencial, de espacio público, cultural y patrimonial de la zona”.

Para aprobar un préstamo o un fideicomiso que impliquen partidas extra de dinero por fuera del presupuesto, la Intendencia de Montevideo deberá conseguir una mayoría especial en la junta. Como el Frente Amplio tiene 17 representantes, deberán conseguir al menos cuatro votos más.

El edil nacionalista Diego Rodríguez criticó la iniciativa de proponer recursos extrapresupuestales porque “si hay algo que no le falta a la IM es dinero”. “Recaudan por día US$ 2.700.000 y, por si fuera poco, en un año Cosse dejó un déficit de US$ 90.000.000 como consecuencia de aumentos de sueldos. Bergara es el continuismo que fracasó en Montevideo. ¿Quién le dará los votos? Gestionen bien”, escribió en X.

Montevideo Portal