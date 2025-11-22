IM entregó los primeros contenedores intradomiciliarios a vecinos del Cerro: los detalles

Locales

La Intendencia de Montevideo entregó durante la jornada de este sábado 850 contenedores intradomiciliarios —para residuos mezclados y otros para reciclables— a familias del Cerro, en el marco del programa Hogares Sustentables.

La iniciativa busca introducir un nuevo sistema de gestión de residuos que permita retirar parte de los contenedores de la vía pública y mejorar la limpieza en los barrios. Las familias recibieron sus recipientes en una actividad realizada en el Club El Sauce, donde además se explicó el funcionamiento del servicio de recolección, que pasará tres veces por semana.

Quienes lo solicitaron también obtuvieron composteras acompañadas de bolsas con lombrices, como parte de una estrategia para fomentar el compostaje en el hogar. La intendencia informó que, a medida que los sistemas intradomiciliarios comiencen a funcionar, se retirarán 30 contenedores públicos de la zona.

Al mismo tiempo, se colocaron islas de reciclaje para que los vecinos puedan dejar materiales clasificados que luego serán enviados a plantas donde trabajan cooperativas.

Tras la entrega, las autoridades participaron en una jornada de limpieza en un sector costero conocido como El Caño, donde se retiraron residuos acumulados y se inició un proceso de renaturalización del lugar, con la intención de transformarlo en un espacio de recreación para el barrio.

El intendente Mario Bergara dijo que este modelo apuesta a “la clasificación en origen”, lo que permite recuperar más materiales y reducir la permanencia de residuos en la calle. Señaló además que todo lo que sea separado correctamente se enviará a las plantas de clasificación, donde es procesado.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, explicó en detalle cómo usar las composteras y de qué manera deben manejarse los residuos orgánicos para que el proceso funcione. También destacó el trabajo de la cooperativa en la limpieza costera y afirmó que el lugar “quedó precioso”.

Según adelantó la intendencia, la meta del gobierno departamental es que, al final del período, el 60% de la población cuente con contenedores dentro de sus hogares o predios, reduciendo así la presencia de recipientes en la calle y favoreciendo un sistema más ordenado y sustentable.

