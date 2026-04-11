Política

Bergara a la oposición: “No se puede estar en campaña cinco años, ya vendrán esos tiempos”

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, cuestionó a la oposición y opinó que “no se puede estar en campaña cinco años”.

Luego de una actividad del sector Seregnistas del Frente Amplio, del que el jerarca capitalino es dirigente, Bergara fue consultado en rueda de prensa por el accionar de la oposición, ya que incluso él mismo criticó durante la última semana a quienes “dicen a todo que no”. En respuesta, el economista subrayó que “ya vendrán tiempos de campaña electoral”.

“¿Tenemos diferencias en un montón de cosas? Sí. ¿Que se expresen? Sí. Pero también hay que poner en el centro las necesidades de la gente”, expresó el jerarca comunal.

En este sentido, instó a generar “logros para la gente” en la capital del país y que sean “logros de todos”, es decir, “que tenga la propuesta, el apoyo y el control de todos los partidos políticos”.

Bergara aseveró que esa es su propuesta e insistió en que aspira a que los dirigentes de la oposición “también lo entiendan en estos términos”. “Estoy seguro de que la sociedad lo ve en estos términos”, concluyó.

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