IM entregó contenedores intradomiciliarios a 26 cooperativas del Municipio E

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La Intendencia de Montevideo (IM) entregó este sábado contenedores intraprediales, intradomiciliarios y composteras a 26 cooperativas del Municipio E. De acuerdo con la comuna, se trata de 2.827 hogares.

A su vez, también se entregaron contenedores intradomiciliarios (reciclables y mezclados) a 370 hogares ubicados en los alrededores de las cooperativas.

“Por lo tanto, esta entrega comprende a: 3.197 hogares [y] 70 contenedores a retirar de la vía pública en la zona”, informó el ejecutivo departamental, al tiempo que añadió que ya se removieron 700 en toda la capital.

La IM ya había entregado contenedores domiciliarios en el Municipio E, así como también en el D, A y G, así como también en el Cerro, La Teja y el barrio Zitarrosa.

El intendente Mario Bergara había señalado que la intención de la comuna es llegar a las 420.000 familias.

Por su parte, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, declaró este sábado que el 30% de materiales que genera en promedio cada persona son reciclables. “Si todo ese material lo clasificamos, estaríamos disminuyendo en un tercio los residuos que van al contenedor intradomiciliario”, manifestó el jerarca.

A su vez, la IM también recordó cuáles son los horarios de recolección de basura para los contenedores intradomiciliarios en hogares:

• Para contenedores con materiales reciclables, la recolección será los sábados a partir de las 7:00.

• Para contenedores con residuos mezclados será los lunes y viernes a partir de las 14:00.

“Para todas las cooperativas que pasan a contar con contenedores intraprediales, los días y horarios ya han sido acordados en conjunto y son informados en cada complejo habitacional. En el caso de necesitar la recolección de residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos o en forma itasticos, podas, escombros domiciliarios, es posible agendarse y coordinar su retiro en forma gratuita mediante mensaje de WhatsApp al número 092 250 260”, finaliza el texto de la IM.