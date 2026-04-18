IM dio contenedores intradomiciliarios en cooperativas del barrio Zitarrosa: los detalles

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El Municipio F de la Intendencia de Montevideo entregó este sábado contenedores y composteras a 15 cooperativas de viviendas del barrio Zitarrosa, en el marco del programa Hogares Sustentables. El acto se realizó en la plaza ubicada entre las calles Stefanie y Adagio a mi País, con participación de vecinos y representantes municipales.

Cada cooperativa recibió contenedores intraprediales e intradomiciliarios para separar residuos reciclables de los mezclados, además de composteras para el tratamiento de residuos orgánicos. Las beneficiarias fueron Jucovi-Postal, Covicentella, Coviesfe, Covifmi, Covizona 9, Covifuc 182, Coviespe 2, Covifoeb, Covinusa, Coviosol, Covivenus, Coviesperanza, Covimar, Coviadagio y Coviorgullo.

Del acto participaron el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, y la alcaldesa del Municipio F, Matilde Palermo.

Herou sostuvo que cada persona genera aproximadamente un kilo de residuos por día, del cual más del 30% es reciclable y cerca del 20% puede compostarse, lo que implicaría recuperar hasta la mitad de lo que habitualmente va al contenedor de la esquina. El funcionario afirmó que, si estas prácticas se extienden, el impacto ambiental sería significativo, aunque aclaró que eso requiere del compromiso de toda la comunidad.

El programa Hogares Sustentables es una iniciativa permanente de la Intendencia que busca promover la clasificación en origen en los hogares montevideanos. Según la comuna, la estrategia apunta tanto a mejorar la limpieza urbana como a reducir el volumen de residuos que llega a disposición final.

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