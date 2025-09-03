Política

Heber citó a Lubetkin a comisión del Senado por suspensión del acuerdo entre ANII e Israel

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber citó a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara alta al canciller Mario Lubetkin.

El exministro del Interior buscará que el actual secretario de Estado “explique la suspensión del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén”.

Según supo Montevideo Portal, el legislador presentó la moción en la comisión en la tarde de este miércoles. Se deberá coordinar la fecha para la citación del canciller con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Su par Javier García ya había adelantado que se realizaría esta medida, ya que pidió a la bancada nacionalista citar a Lubetkin.

Tal como informáramos, el gobierno decidió congelar temporalmente la firma del acuerdo que prevé una cooperación en ciencia y tecnología entre Uruguay e Israel.

En ese momento, Lubetkin fue consultado sobre la noticia. “Es un tema por el que la ANII tiene que responder, pero, por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”, afirmó el canciller en rueda de prensa.

Luego de este anuncio comenzaron a llegar las críticas y cuestionamientos.

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes una solicitud para que sean convocadas autoridades de la ANII, al tiempo que tildó de “paupérrima” la decisión.

Por su parte, el asesor Uruguay de la oficina de la ANII en Israel, Salomón Vilensky, presentó la renuncia a su cargo y llamó “judío de mierda” a Lubetkin, aunque luego se disculpó.

Finalmente, el Directorio del Partido Nacional cuestionó que la ruptura del acuerdo “está fundada en razones políticas y como medida de expresión antiisraelí, lo que supone una profunda equivocación institucional que pone de rehén un acuerdo con una de las principales universidades del mundo, debido a expresiones ideológicas que nada tienen que ver con el avance científico, tecnológico y el desarrollo innovador del Uruguay”.

