Política

Lubetkin dijo que está en un “impasse” el acuerdo entre la ANII y Universidad de Jerusalén

El gobierno decidió congelar temporalmente la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que prevé una cooperación en ciencia y tecnología entre Uruguay e Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, fue consultado sobre la noticia, que adelantó Telenoche (Canal 4) a última hora de este jueves, a la salida de la sesión extraordinaria de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) este viernes.

“Es un tema por el que la ANII tiene que responder, pero, por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”, adelantó el canciller en rueda de prensa.

La decisión del Poder Ejecutivo de paralizar la firma fue tomada en el marco de las últimas medidas que tomó el gobierno de Benjamin Netanyahu, cuyo gabinete de Seguridad aprobó un plan de ocupación de la ciudad de Gaza.

Cancillería emitió un comunicado el pasado 8 de agosto en el que expresó su “más enérgica condena” a la ocupación por representar “una grave violación al derecho internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto” y que “amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria”.

El acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea implicaba, entre otras cosas, la instalación de una Oficina de Innovación y Emprendedurismo, que se encuentra funcionando desde fines de 2024.

La creación de este espacio provocó el rechazo por unanimidad del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, quien le solicitó el cierre al gobierno. Sobre esto, Orsi fue consultado en su momento y respondió que había que ser “muy medidos” y que había una “carta de otros actores científicos pidiendo otra cosa”.

“Lo que aporte Uruguay para serenar las aguas y que se logre de una vez parar con tanta muerte, cuenten con nosotros. Hay dos pueblos que para mí son dos países, esa es la posición histórica de Uruguay y hacia eso tenemos que caminar”, comentó el presidente de la República en abril.