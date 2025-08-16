Tras “impasse” en acuerdo, renunció el asesor uruguayo de la oficina de la ANII en Israel

Política

El asesor en la Oficina de Innovación y Emprendimiento de Uruguay en Israel, Salomón Vilensky, envió una carta al presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Álvaro Brunini, para presentar su renuncia indeclinable al cargo.

Según informó El País, tomó la decisión por considerar “errónea” la pausa en la firma del acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este viernes, el canciller, Mario Lubetkin, dijo que el “impasse” se debe a la “situación que se está dando en Medio Oriente”.

“Me parece una decisión errónea haber cerrado la oficina por tiempo indefinido, y más aún enterarnos de esto por el diario, sin comunicación previa a los asesores que ustedes mismos nombraron. Creo que esto muestra una falta de consideración hacia quienes aceptamos colaborar con seriedad”, detalla la misiva.

Si bien Vilensky aclaró que no piensa que “todo lo que está haciendo Israel en este momento sea correcto”, considera que la decisión que se tomó es “muy inclinada hacia un solo lado” y “sin buscar un equilibrio real”.

“Además, es una decisión que, lejos de solucionar algo, solo afecta a Uruguay: esta oficina fue concebida como un puente con una de las universidades que está en los primeros puestos del ranking mundial, para dar oportunidades a estudiantes uruguayos de innovar, emprender y crear nuevas startups”, señaló.

Según Vilensky, “cerrar esa posibilidad” no solo “perjudica al pueblo judío”, sino también a los uruguayos que “podrían haber aprovechado ese vínculo y esas herramientas”.

“No quiero dejar de señalar algo que me toca profundamente: todavía hay más de 50 rehenes israelíes secuestrados. El 7 de octubre no fue un ataque israelí, fue un ataque terrorista de Hamás en la frontera sur de Israel contra población civil. Frente a esa realidad, la decisión de Uruguay de suspender la cooperación y mirar para otro lado es, a mi entender, un grave error histórico. No tengo nada más que decir”, finalizó.

El senador del Partido Nacional Javier García se hizo eco de la renuncia de Vilensky en redes sociales. “La política exterior está dirigida por Lula. El gobierno toma esta decisión por razones ideológicas dirigidas desde Brasil en su posición anti-Israel y apoyada aquí por los sectores más radicales del MPP y el FA”, escribió en su cuenta de X.

Por otra parte, el senador blanco Sebastián Da Silva dijo: “Hoy ya estamos lamentando esta nueva muestra de sin sentido ideológico en un organismo como la Cancillería, que lo que tiene que velar es por el interés nacional. Una pena gobernar así, más con amigos históricos del Uruguay”.

