Frente Amplio convocará a Germán Cardoso a comisión por vínculo con policía imputado

La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) resolvió convocar al ministro de Turismo, Germán Cardoso, a la comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que explique su vínculo con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, que fue imputado por cinco delitos.

El senador Daniel Olesker explicó este lunes en rueda de prensa que los legisladores tomaron la decisión en base al contexto en el que se dio esto y las distintas contradicciones que hoy se ven entre unas y otras declaraciones". En concreto, la oposición busca conocer "por qué se pidieron determinadas cosas, cómo se pidieron y cuándo se pidieron".

El legislador agregó que, más allá de esta convocatoria, las bancadas de Diputados y Senadores del FA mantienen la declaración realizada el jueves, en la que piden su renuncia y expresan que "se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal".

En contrapartida, el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y los principales líderes de la coalición han respaldado al ministro. A su vez, el expresidente Julio María Sanguinetti y el senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, cuestionaron a Fiscalía por difundir el contenido de las conversaciones que Cardoso mantuvo con el jerarca policial imputado.

La Fiscalía de San Carlos de 2do. Turno, a cargo del fiscal Jorge Vaz, imputó el miércoles al coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado por abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. El fiscal explicó que Cardoso no fue investigado y que, cuando se comunicó con el jerarca, no lo hizo como ministro, sino como amigo, por lo que no amerita reproche penal.

