Manini Ríos: “Es grave que se haya grabado a un ministro y legislador sin su conocimiento"

Política

Montevideo Portal

El senador Guido Manini Ríos dijo a Montevideo Portal que los contactos telefónicos que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, tuvo con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado imputado esta semana por cinco delitos "son temas menores que no ameritan escándalo".

Además, aseguró que "lo que realmente es grave es que un legislador y ministro haya sido grabado sin su conocimiento", y catalogó el proceder de la Fiscalía como "escandaloso".

El jerarca policial fue imputado por el fiscal Jorge Vaz por abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos; y Cardoso mantuvo con él varias conversaciones que ameritan, según la bancada del Frente Amplio, su renuncia al ministerio por tratarse de un caso de "corrupción".

"Como partida no hemos analizado los términos en los cuales el ministro se dirigió al jerarca policial. Por lo que hemos visto en los medios, son temas menores que no ameritan el escándalo que se quiere montar en torno al caso", dijo Manini Ríos.

El senador considera que "lo que realmente es grave es que un legislador, porque el ministro en principio es legislador electo (por el Partido Colorado), y ministro haya sido grabado sin su conocimiento, y después hayan sido difundidos públicamente los términos de la conversación y todavía con el agregado de los dichos del fiscal de que para él no constituyen delito".

"Hay manoseo a un político que es legislador, aparte de ministro. Creo que ha habido un proceder de la Fiscalía que es lo escandaloso del caso. No los dichos en sí, porque creo que lo que ha trascendido son cosas relativamente menores que no ameritan el escándalo que se quiere hacer", reiteró.

Consultado sobre las explicaciones que dio Cardoso son suficientes, el líder de Cabildo Abierto respondió: "Parto de la base de que lo que él le dijo al funcionario policial que fue formalizado es lo que salió en la prensa. Si es así, para mí no amerita más explicaciones".

La visión de Manini coincide al menos en parte con la del expresidente Julio María Sanguinetti, quien dijo en 970 Noticias de radio Universal que se trata de "un episodio que ha tenido una repercusión desmesurada". "El propio fiscal dice que no hay ninguna apariencia delictiva en esas conversaciones; no entiendo mucho por qué lo hace público", sostuvo sobre las charlas entre Cardoso y efectivo policial.

Pedido de remoción del fiscal de Corte

Hace casi un año, en julio de 2020, los legisladores de Cabildo Abierto Eduardo Lust y Guillermo Domenech entregaron al director general de Presidencia, Hebert Paguas, una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou en la que solicitaban la renuncia del fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Manini contó que la respuesta que recibieron desde Presidencia es que "para removerlo se necesitan unas mayorías parlamentarias que no se tienen". El senador aclaró que no entró en conversaciones sobre "el fondo del tema" ni se le "contestó de la disposición o no a removerlo".

Díaz asumió como fiscal de Corte en abril de 2012 y su mandato se extiende hasta abril de 2022.

Montevideo Portal