Lacalle Pou: si un ministro llama “para esconder una prueba, no trabaja más al otro día"

El mandatario dijo que basado en la información que hay, no tiene "objeciones" sobre la conducta de Germán Cardoso

El presidente Luis Lacalle Pou habló hoy en Sauce, donde asistió a las conmemoraciones por el 257° aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas, y dijo que no tiene "objeciones" sobre la actuación del ministro de Turismo, Germán Cardoso en lo referente a las llamadas que mantuvo pidiendo favores a Fernando Pereira, el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado imputado por delitos de corrupción y abuso de funciones.

"No soy juez ético de nadie", señaló, aunque agregó que si la llamada hubiese sido "para esconder una prueba, obviamente le digo que no trabaja más al otro día en el Consejo de Ministros".

Lacalle afirmó que con la información pública, la acción del fiscal del caso y las conversaciones que mantuvo con el propio Cardoso, no tiene objeciones sobre su conducta.

"Ustedes saben cómo funciona. El otro día estaba en La Capuera. Cuando llego, a mano derecha había un señor con un quiosquito, con un papelito amarillo que tengo la foto acá. De un lado decía su nombre y su cédula, y del otro lado estaba escrito el teléfono. Le habían sacado la pensión. Primero le saqué una foto, después llamé a uno de los directores del BPS (Banco de Previsión Social) para que me averigüe por qué le habían sacado la pensión a esa persona. ¿Ven las cartas que me llevo? No son cartas de felicitaciones, son de pedidos. Y las voy a tramitar en los distintos organismos", comentó el mandatario.

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la reacción del Frente Amplio al pedir la renuncia de Cardoso, Lacalle prefirió no opinar, y dijo que "son acciones políticas legitimas que se pueden compartir o no" pero que "sobre la intención de las acciones políticas" no le corresponde hablar.

