“Él jamás se va a apartar de la ley”, dijo Álvaro Delgado sobre Germán Cardoso

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respaldó el accionar del ministro de Turismo, Germán Cardoso, luego de que la bancada del Frente Amplio pida su renuncia al estar vinculado con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, imputado por varios delitos.

Delgado dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado que vio "lo que salió a decir el fiscal (Jorge Vaz), que deslindó al ministro de Turismo, Germán Cardoso".

"Era previsible, lo conocemos todos a Germán Cardoso, y en ese caso, él jamás se va a apartar de la ley y en lo que tiene que ver con sus deberes como funcionario público", aseguró el secretario de Presidencia.

"Vi sus propias declaraciones aclarando algunos temas que me parece que eran buenos aclararlos, así que no tengo más comentarios porque no tengo más elementos", añadió.

Cardoso dijo entrevistado por Informativo Sarandí (690 AM) que lo conoce al imputado "de toda la vida", como al resto de la Jefatura de Maldonado. A su vez, ratificó que tuvo varias llamadas en el transcurso de este tiempo tanto con él como con el jefe de Policía, el subjefe y diferentes jerarcas de la Policía y otros ministerios.

"Es mi responsabilidad hacerlo de acuerdo al rol que cumplo, de acuerdo a diferentes aspectos que implican una coordinación dentro del Estado de forma permanente", aseguró.

"En este caso puntual sí Maldonado es un departamento del cual pertenezco, soy hijo de él y sí tuve varias conversaciones con él, en lo que hacen a varios aspectos de la función y de la dinámica del funcionamiento de la seguridad de la Jefatura", agregó.

FA pide la renuncia



Desde la bancada de legisladores del Frente Amplio se asegura que los actos de Cardoso "contravienen" el artículo 12 de la ley de Código de Ética en la Función Pública.

Dicho artículo sostiene: "Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal".

Por su parte, el senador por el Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, dijo que que es una situación "muy grave" y que no tiene dudas que el ministro "debe renunciar". "Hay una violación flagrante al Código de Ética de la función pública. Las situaciones que relató ayer el fiscal son muy claras en el cual el ministro está solicitando un beneficio para sí o para un tercero", aseguró.

"Eso está penado, eso es corrupción. Es corrupción pública que está definida en el código de ética y en nuestra opinión el ministro debe renunciar y si no renuncia la bancada del Frente Amplio (FA) va a realizar acciones parlamentarias, pero es insostenible, se debe renunciar y el ministro debe presentarse a la justicia, el fiscal lo debe citar porque esta situación se debe aclarar", agregó.

Consultado sobre las declaraciones del fiscal, quien aseguró que hasta el momento en la situación del ministro no parece haber ilícitos, Carrera consideró que, como profesional del derecho, si el fiscal está imputando un delito de abuso de funciones, "aquí el ministro actuó como coautor".

Coalición respalda



En declaraciones consignadas por 970 Noticias (radio Universal), el senador colorado Tabaré Viera se mostró preocupado porque considera que "hay un manejo" de la situación al nombrar a Cardoso. Viera comentó que "inmediatamente" se aseveró que Cardoso "no ha cometido ningún delito".

"Lamento por el manoseo de simplemente involucrar, nombrando, a un jerarca, en esta caso a un ministro, en algo que ya está definido por la propia justicia que no es delito. Es un manoseo improcedente, lamentable", aseguró el dirigente colorado.

Por su parte, el nacionalista Jorge Gandini consideró que "se está presionando a la justicia, que ya estableció que ahí no hay ninguna conducta que configure delito de ninguna naturaleza."

"Lo que hizo el ministro Cardoso es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Salimos a caminar por el lugar en el que vivimos, los vecinos nos dicen ‘mire lo que está pasando' y el ministro como vecino dice alguna cosa", agregó.