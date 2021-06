Batllistas recordó a Carrera su accionar por un caso en Soriano cuando trabajó en Interior

Política

El caso de las conversaciones del ministro de Turismo Germán Cardoso con el coordinador de la Policía de Maldonado, quien el pasado miércoles fuera imputado por varios delitos, tuvo varias repercusiones políticas. Desde el gobierno y la coalición hubo apoyos a Cardoso, mientras que la bancada del Frente Amplio pidió la renuncia del ministro por entender que se trataba de un caso de corrupción.

El fiscal del caso, Jorge Vaz, dijo que hubo solicitudes de Cardoso al número tres de las Policía en Maldonado, pero consideró que ninguna configuraba un delito.

El grupo Batllistas criticó "la doble moral" del Frente Amplio señalando que "no resiste archivo". En ese sentido, el sector liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti cuestionó al senador por el Frente Amplio Charles Carrera, que pide la renuncia de Cardoso, ya que como número tres de Interior, respondió al llamado de un diputado, cuya hija pretendía ser secuestrada por delincuente, y "tomó cartas en el asunto", señalan en base a una noticia publicada por el medio Agesor, de Soriano, donde habría ocurrido esta situación.

Batllistas da cuenta de esta publicación donde se informa que Carrera, como director de secretaría del Interior "tomó cartas en el asunto ante el llamado del propio legislador y la pasividad de algunos funcionarios jerárquicos de la Policía en ese momento". La nota de Agesor sobre este caso fue publicada en 2016.

La doble moral del @Frente_Amplio no resiste archivo. En 2016 la prensa publicó que el actual Senador @ChCarreraLeal (que reclama la renuncia de @CardosoGerman) al recibir el llamado de un legislador activó acciones en el Min del Int, del que era jerarcahttps://t.co/UDcygjfmYz pic.twitter.com/ZfcQtRPBPb — Batllistas (@Batllistas_uy) June 18, 2021

El expresidente y actual secretario del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo entrevistado por 970 Noticias (radio Universal) que se trata de "un episodio que ha tenido una repercusión desmesurada". "El propio fiscal dice que no hay ninguna apariencia delictiva en esas conversaciones, no entiendo mucho por qué lo hace público", sostuvo sobre las charlas entre Cardoso y efectivo policial.

"El Frente Amplio está procurando tapar las noticias que han salido, de Gas Sayago, del Antel Arena, y sale pidiendo la renuncia de la semana, porque ahora está dedicado a pedir renuncias últimamente", agregó.

Sanguinetti respaldó a Cardoso y sostuvo que "tuvo conversaciones con este funcionario de la Policía por cosas que no eran de beneficio personal, todo lo contrario".

"Si hay una picada y ruidos se llama a la Policía no a Salud Pública Si el fiscal dice que no hay nada para perseguir y el fiscal de Corte lo rectifica me parece que el asunto no da para más", añadió.

Por último, el dirigente colorado reiteró que "no hay ningún beneficio particular, de todo lo que ha surgido".

La respuesta

La respuesta al tuit Batllistas llegó dos horas después por parte de la cuenta del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector que integra Carrera. "Es serio? comparar a un Director General del Min. del Interior que da una orden para resolver un asunto propio de la policía y resuelve el problema, Con un Min de Turismo que tiene de amigo a un policía corrupto y pregunta por la alcoholemia de una amiga de su señora? Sean serios", publicó el MPP en Twitter

Es serio? comparar a un Director General del Min. del Interior que da una orden para resolver un asunto propio de la policía y resuelve el problema,

Con un Min de Turismo que tiene de amigo a un policía corrupto y pregunta por la alcoholemia de una amiga de su señora? Sean serios https://t.co/3zOk39iRAt — MPP 609 (@MPP609) June 18, 2021