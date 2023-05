Diputado colorado de Salto otra vez en la polémica por un audio viral a sus empleados

Política

El diputado del Partido Colorado Omar Estévez volvió a estar en el ojo de la polémica en las últimas horas por otro audio que se dio a conocer públicamente. Se trata de un mensaje enviado a sus encargados en el que les pide que, cuando un trabajador se lastima, le notifiquen a él de la situación porque, de lo contrario, le aplicarían una multa. Según escucha en la pieza documental, Estévez les dice que, si no lo hacen, les cobrará el monto de la multa a los encargados por no avisar.

“Chiquilines, buenas tardes. Escuchen con atención porque no va a haber marcha atrás. Si un cosechador de cualquiera de los encargados que tengo yo va al centro médico, se atiende por el Banco de Seguros [del Estado], y ustedes no me notifican, la multa que me genera el banco se la voy a descontar a ustedes, ¿ta? Porque son los únicos que saben si el empleado se enferma o no, se lastima o no, se golpea o no”, se escucha decir a Estévez en el audio difundido por MVD Noticias.

El legislador en el audio afirma a sus encargadas que son ellos los que saben lo que pasa porque él no está en la quinta como para constatar un accidente. Y reiteró su anterior afirmación “para que les quede bien clarito”: “El cosechador va, se atiende en el Banco de Seguros y ustedes no notifican, sea cual sea el capital, la multa que me genera a mí, se la descuento a ustedes. Buenas tardes”, concluye el audio.

El medio anteriormente mencionado dialogó con Estévez y este reconoció la veracidad del documento y afirmó que en su empresa son como una “familia” y que se quiso asegurar de que todos los trabajadores cumplan con su tarea y tengan el derecho a asistirse y cobrar su correspondiente licencia médica. Además, aclaró que envió el audio por la omisión de un encargado que no notificó a la patronal que un empleado se había lastimado con una rama.

Legajo

No es la primera vez que se viraliza un audio de Estevéz y sus empresas citrícolas. Un año atrás, el pasado 6 de mayo de 2022, se publicó otro audio del diputado en el que admitía mandar buses con personas infectadas de covid-19 para la cosecha del citrus.

“Yo tenía Belén [localidad salteña] con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar”, reconocía sin ambigüedades. “Si querés yo te corto el ómnibus mañana, pero no me compliqués con esa pavada”, ofreció, para asegurar acto seguido que “no hay un protocolo que diga que el hombre las contagió a ustedes”. El hombre en cuestión sería “el supervisor”, quien según Estévez “no tiene contacto con la gente”.

Las palabras de Estévez desataron una serie de consecuencias, por ejemplo, la citación por parte del Ministerio de Salud Pública, la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (a nivel del Ejecutivo) o la comparecencia ante la Comisión de Ética y bancada de Diputados del Partido Colorado.

En ese entonces, el Frente Amplio pidió la renuncia del legislador, algo que no terminó ocurriendo. Además, la cartera de Salud Pública terminó archivando la causa contra el diputado. Todo eso llevó a que Estévez presentara la renuncia a su banca, pero el líder de su sector, Germán Coutinho, no aceptó la solicitud.

