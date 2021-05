Graban a diputado salteño admitiendo mandar buses con gente con covid a cosecha de citrus

Política

Omar Estévez, diputado colorado por el departamento de Salto es también un empresario citrícola conocido en el departamento.

Esta mañana, el periodista Gabriel Pereyra dijo en Informativo Sarandí que en los últimos días Estévez había declarado a medios salteños su malestar por la falta de mano de obra dispuesta a participar de la cosecha de la naranja. Sin embargo, trabajadores del sector aportaron una versión distinta: dijeron que sí estaban interesados en trabajar, pero les preocupaba el hecho de que en los buses despachados para tal fin viajara gente con covid.

En el programa, Pereyra difundió la grabación de una conversación entre Estévez y una trabajadora que lo consultaba por esa situación.

"Yo tenía Belén (localidad salteña) con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar", reconocía sin ambigüedades el legislador. "Si querés yo te corto el ómnibus mañana, pero no me compliqués con esa pavada", ofreció, para asegurar acto seguido que "no hay un protocolo que diga que el hombre las contagió a ustedes". El hombre en cuestión sería "el supervisor", quien según Estévez "no tiene contacto con la gente".

"Si estás preocupada encuarentenate vos", continuó el legislador, sugiriendo que si el "problema" de su interlocutora era "uno de los cosechadores arriba del ómnibus", sólo correspondería que "se hisopen los que están más cerca".

"Yo me contagié y no se hisoparon todos los diputados, sino los dos que estaban cerca de mí", prosiguió.

Finalmente, aseguró que despachar el bus para recoger a su interlocutora y a otra trabajadora le resultaba oneroso "Avisame y les corto el ómnibus, me hacen un favor", concluyó.



En el programa Radial, Pereyra dijo que intentó comunicarse con el diputado Estévez, pero no tuvo éxito, algo en lo que abundó luego en Twitter.

En marzo del año pasado, Estévez fue objeto de una polémica por haber votado una ley que lo beneficiaba como empresario.

Según informara entonces el periódico salteño Cambio, Estévez votó en el Parlamento el Fondo Citrícola, violentando el reglamento de la Cámara de Representantes.

El proyecto, tal como fue informado, fue votado por unanimidad por 89 diputados en 89 y contó con el voto y la fundamentación expresa del diputado del Partido Colorado.

En la Constitución, El artículo 77 de la Cámara de Representantes reza: "Todos los Diputados, incluso el presidente, tienen el derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se trate de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte en la discusión".

El artículo 104 expresa: "Todo Representante está obligado a declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere".