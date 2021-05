Estévez comparecerá ante Comisión de Ética y bancada de Diputados del Partido Colorado

Política

"No utilicé las palabras correctas. En ningún momento fueron a trabajar personas con la enfermedad", asegura el diputado en su descargo.

El diputado Omar Estévez pidió ser recibido por la Comisión de Ética del Partido Colorado y por la bancada de la Cámara de Representantes de su agrupación política para explicar sus dichos.

El periodista Gabriel Pereyra difundió este jueves en Informativo Sarandí una grabación de una conversación entre Estévez y una trabajadora de la empresa citrícola salteña que dirige el legislador. En ella, el diputado asegura haber enviado autobuses con trabajadores positivos de coronavirus.

"Yo tenía Belén (localidad salteña) con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar", es la primera frase de la grabación divulgada.

El diputado se contactó este jueves con referentes partidarios y solicitó ser recibido para hacer su descargo.

En contacto con Montevideo Portal, el coordinador de la bancada colorada en la cámara baja, Marne Osorio, contó que el próximo lunes Estévez será recibido por los diputados del partido

"Él va a contar su versión sobre lo sucedido y va a estar atendiendo las consultas que tengan los legisladores. Luego la bancada procesará la información", dijo, y agregó que después definirán "el alcance" de sus dichos.

"Vamos a ver que tipo de figura configura", dijo Osorio, y no descartó ninguna opción, como solicitarle que deje la banca.

Asimismo, fuentes del Partido Colorado contaron a Montevideo Portal que Estévez también pidió ser recibido por la Comisión de Ética del partido, y que la comparecencia será a la brevedad.

Yamandú Fau, integrante de la comisión, habló personalmente con Estévez y recibió la solicitud. El Comité Ejecutivo Nacional colorado discutirá sobre el tema el lunes en su reunión semanal, previo a la comparecencia de Estévez.

El descargo de Estévez

En una declaración firmada por el diputado a la que accedió Montevideo Portal, Estévez realiza su descargo.

“No utilicé las palabras correctas porque en ningún momento fueron a trabajar personas con la enfermedad. No se registraron contagios en mi empresa y siempre he velado por cumplir la normativa sanitaria y los protocolos correspondientes con responsabilidad”, asegura el empresario citrícola.

El legislador cuenta que cursó la enfermedad, y que por eso, sabe “de primera mano lo que se padece”. “Jamás expondría la salud de ningún compatriota”, dice.

Por último, recuerda que fue “arrancador” de naranjas: “Sé lo que mi sector vive día a día. Soy parte de ellos y no me olvido de donde vengo ni la lucha por derechos de los trabajadores que me han embanderado toda la vida”.