MSP citó a diputado Estévez. Este dijo que fue “burro” y confundió hisopados con positivos

El Ministerio de Salud Pública decidió citar a Omar Estévez, diputado por el departamento de Salto, luego de que Informativo Sarandí difundiera una grabación en la que este se dirigía a una trabajadora de su empresa citrícola.

Según consigna el citado noticiero, la vicepresidenta Beatriz Argimón adelantó que el caso será estudiado en el Parlamento.

Tal como informáramos, en el audio el legislador decía haber enviado autobuses con trabajadores positivos a covid.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inspeccionará las condiciones de trabajo en la empresa y obrará en consecuencia.

"Si estás preocupada encuarentenate vos", le sugería a la trabajadora, a la que ofrecía como alternativa "cortarle el ómnibus", que ya no pasaría a recogerla.

"Yo tenía Belén (localidad salteña) con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar", es la primera frase de la grabación divulgada.

En declaraciones posteriores a la citada emisora, Estévez explicó que en sus declaraciones incurrió en un error. "Fui un burro", dijo sin cortapisas, y explicó que, en lugar de "positivos" debió decir "hisopados".

Estévez explicó que los hechos a los que hace referencia en la grabación ocurrieron "hace poco más de un mes", y que ante un posible caso de covid por contacto de un trabajador con un positivo, se hisopó esa persona y a las ocho que estaban cerca dentro del autobús.



"Fue un domingo, dieron todos negativos, pero igual el ómnibus se paró un día, como prevención", dijo

"Cuando hago el audio, en vez de empezar diciendo que fueron ocho hisopados y todos negativos, dije que fueron ocho positivos, me salió esa palabra, que esta circulando pot todo el país y me hace un poco de daño", expresó.



Posteriormente, aseguró que en su empresa se siguen todos los protocolos sanitaros y que en el sector citrícola no se produjo ningún brote de covid.

Días atrás, Estévez se había quejado de las dificultades para conseguir mano de obra para la cosecha de naranjas. Posteriormente, trabajadores del sector dijeron al periodista Gabriel Pereyra que había operarios dispuestos a trabajar, pero que no querían arriesgarse a contrae la covid al viajar en buses con personas infectadas. E ese contexto, le hicieron llegar el registro de audio ya mencionado.

Los dichos de Estévez generaron reacciones de rechazo incluso dentro del Partido Colorado.

