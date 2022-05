Ciudadanos aprueba nuevo plan de saneamiento, para PN conferencia fue “un circo”

Política

Montevideo Portal

El pasado viernes, Carolina Cosse anunció, entre otras cosas, que la Intendencia de Montevideo (IM) llevará adelante la obra del arroyo Mataperros aun sin el préstamo del BID y también que se propondrá un proyecto para cobrar a las grandes empresas generadoras de residuos.

Ante estas medidas de la comuna por un Montevideo más verde, Montevideo Portal dialogó con los ediles de la oposición Gustavo Facciola (Partido Colorado, del sector Ciudadanos) y Javier Barrios (Partido Nacional), quienes dieron su visión sobre el discurso de Cosse.

Los unos…

Por su parte, Facciola opinó que, si hubiera estado en el lugar de la jerarca comunal, “hubiera hecho lo mismo”. “Vos como gobernante tenés que explicar las cosas que hacés y lo que no te dejaron hacer. Entonces, la verdad, hubiera hecho lo mismo”, reconoció el curul.

Cabe recordar que él fue uno de los dos ediles de la oposición que votó a favor de la aprobación del préstamo, luego de que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, solicitara a los ediles colorados que lo hicieran.

Respecto a las obras en torno a la cuenca del arroyo Mataperros, Facciola entendió que es “urgentísimo” llevarlas adelante, principalmente porque “es un tema de hace mil años”. En su oratoria en la noche del viernes, Cosse explicó que la entubación se hizo hace más de 60 años y con una lógica que “no previó cómo iba a avanzar y crecer la ciudad”, por lo que desde hace décadas se “inunda” y “no solo cuando hay diluvio”; de esta manera, el curul colorado comentó que lo que dijo la intendenta “es tal cual”, ya que ellos analizaron el tema.

“Me alegro de que ahora el Partido Nacional (PN) va a votar, porque no va a decir que no al saneamiento que ellos era lo que querían, básicamente cortar el préstamo. Los otros compañeros del Partido Colorado (PC) también iban por ese lado, así que me alegro, porque por lo menos vamos a tener un préstamo que es una de las políticas de Estado que tenemos en el país para Montevideo porque es un tema que viene desde 1913 y por lo menos se va a hacer la parte de saneamiento que es del Plan de Saneamiento VI. Por eso me alegro”, sentenció Facciola.

…y los otros

Por su parte, el edil nacionalista manifestó que el discurso de Cosse “lo único que demuestra es el manejo soberbio que tuvo durante toda la negociación del préstamo del BID”. Barrios señaló que la intendenta “no dio el brazo a torcer”, “se perdió” la votación y ahora “publica como gran noticia” que arrancará de cero con un nuevo préstamo, únicamente de saneamiento.

“Eso es lo que se le pedía durante los ocho meses que tuvimos de negociación. Si en el día o 100 ella hubiese accedido a esto hoy Montevideo tendría un préstamo del BID aprobado y las obras capaz que en pocos meses se podrían estar comenzando. Ahora tenemos que esperar toda una nueva negociación para que los montevideanos más vulnerables no solo tengan saneamiento, sino que ahora que viene el invierno tengan desagües pluviales correctos para que no ocurran inundaciones”, enfatizó el curul.

Esta actitud, ahincó, demostraba que Cosse “no tenía voluntad negociadora”.

A su vez, sobre las iniciativas anunciadas por la jerarca comunal dijo que concuerda con el proyecto de Mataperros, mas no con la idea de gravar a las grandes empresas generadoras de residuos; indicó que lo estudiará cuando llegue a la junta, pero “a priori” no apoya la idea de crear nuevos impuestos.

“Ellos van a sacar la plata para [la obra de] Mataperros de su presupuesto. Lo que estoy diciendo es que, además, podrían hacer la reestructura de la red Arteaga también” con ese dinero, argumentó Barrios. Si bien la intendencia apuntó a la creación de ese impuesto a las empresas generadoras de residuos para financiar esas otras obras de saneamiento, el curul subrayó que “con los recursos que tiene” la comuna “para limpieza les tendría que dar”, pero que ”se tienen que administrar mejor”.

Finalmente, el edil blanco opinó que la conferencia en sí fue “un circo”. “Veías los carteles todos con la misma letra, todo un escenario armado… Ella hablándole a la gente con ovaciones, con la hinchada”, señaló y añadió que fue más “una puesta en escena” que “una rendición” donde planteó una propuesta.

Montevideo Portal