Política

Junta de Montevideo no dio sus votos para aprobar proyecto del BID impulsado por Cosse

El edil Víctor Prado no acompañó la moción; su voto era decisivo para aprobar el proyecto. Terminó en 20 votos a favor y 11 en contra.

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) necesitaba de tres votos de la oposición para que el préstamo solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares fuera aprobado en la Junta Departamental de Montevideo. Dos curules colorados, del sector Ciudadanos, acompañaron al oficialismo tras el pedido de Adrián Peña, ministro de Ambiente, pero los dos restantes (uno de Batllistas y otro de Tercera Vía) votaron en contra, así como también todos los del Partido Nacional. Por tanto, el voto del curul Víctor Prado (del Partido de la Gente pero "de bancada independiente" y "blanco de toda la vida") era decisivo.

Previo al inicio de la sesión, el curul sostuvo que se reunió (tiempo atrás) con el director de Desarrollo de la IM, Guillermo Moncecchi, para hablar del proyecto y allí el jerarca comunal le mencionó que el saneamiento iría para Rincón del Cerro y Casabó Norte. “De forma jocosa, cuando me lo presentó el director de Desarrollo le dije: ‘¿Cómo? ¿Es el barrio de (el expresidente José) Mujica que le van a hacer nada más? ¿Y los otros barrios de la otra gente que pasa?’. Y bueno, quedó en ese tema, pero nosotros hicimos todo lo posible para que esto saliera adelante, no hemos obtenido la respuesta que queríamos por lo menos”, sostuvo el curul.

Finalmente, la votación terminó con 20 votos a favor y 11 en contra; se necesitaban 21 adhesiones para su aprobación, por lo que el proyectó no prosperó.

La IM había solicitado un préstamo al BID por 70 millones de dólares para realizar obras de saneamiento para la capital del país, pero principalmente destinados a la elaboración de un plan de limpieza para la ciudad. A eso se le suma, además, 12 millones de dólares de contrapartidas para gastos administrativos, los cuales —ya que no se van a ejecutar— la oposición propone utilizar para obras de saneamiento, según detalló Telemundo.

La votación finalizó sobre las 19:30, ya que se realizó de manera nominal (es decir, edil por edil y no todos levantando la mano al mismo tiempo).

Repercusiones

La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, aseveró en rueda de prensa consignada por el mencionado medio que la bancada de ediles de dicha fuerza política decidió no acompañar la propuesta y que la comuna "no eligió priorizar a la población más vulnerable". Por su parte, Gustavo Faccioli, edil del Partido Colorado (Ciudadanos) ratificó que "no hay un mandato partidario" en torno a este préstamo, y sostuvo que respeta "la posición de los compañeros".

En tanto, por el oficialismo, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, resaltó que "pierde la gente, los más necesitados otra vez" con la negación de este préstamo. Por su parte, la intendenta Carolina Cosse, en rueda de prensa, tildó al resultado de "injusticia" y excusó al país frente al BID "porque la jornada de hoy no le hace honor a lo que ha sido la mejor tradición política del Uruguay y a la larga tradición de la intendencia" con el ente financiero global.

Antecedentes

A mediados de febrero se había resuelto una prórroga de 70 días para la decisión final de este préstamo. El documento firmado y que fue votado en aquella instancia en la junta sostenía que se solicite a la IM "que gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas la prórroga al Banco Interamericano de Desarrollo para la suscripción definitiva del contrato de préstamo para el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo Sexta Etapa por el plazo de 70 días”.

En tanto, a principios de abril Cosse aseveró que la comuna no ha hecho "nada más ni nada menos que trabajar, ser transparentes y tener mucha seriedad" sobre el tema.

Montevideo Portal