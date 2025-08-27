Locales

“Una maravilla”: equipo de Uruguay Sub200 puso una bandera uruguaya en el fondo del mar

Montevideo Portal

El pasado 25 de agosto se celebró en Uruguay la Declaratoria de la Independencia y el gobierno dio inicio a las celebraciones por los 200 años de creación del país.

Tres días antes, la expedición Uruguay Sub200 partió desde el puerto de Montevideo a bordo del Falkor (too), buque que llevó a 37 investigadores —la mayoría uruguayos— a explorar el fondo del mar de la costa uruguaya.

En este marco, la tripulación del navío realizó una representación de la bandera uruguaya hecha en metal y cortada manualmente, que sacaron durante la transmisión en vivo de este miércoles. “Una maravilla, una obra de arte”, dijeron los científicos que narraban el stream mientras el brazo del ROV Subastian se disponía a clavar la bandera a 1.689 metros de profundidad.

“Es nuestra forma de contribuir a la conmemoración del bicentenario […] Conectar nuestro pabellón con el fondo del mar desconocido”, indicaron. “Es un honor para nosotros mostrárselo”, añadieron a continuación.

Sin embargo, el pabellón no quedará ahí, sino que volvió a bordo del buque luego de que se sacó la foto.

Mientras el brazo se disponía a situar la bandera, los investigadores bromearon: “La idea era poner la bandera a 1.825 m de profundidad, pero no llegamos a la estación”, comentaron, y se refirieron a lo que terminó sucediendo como un “plan B”.

En la previa al lunes 25, la tripulación debió realizar “una pausa” y volver a puerto debido a “fallas técnicas”. Recién volvió a zarpar en la jornada del martes 26, pasado el feriado no laborable por la fecha patria.

Se puede seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute:

