Ciencia

“¡Volvemos a la cancha!”: la expedición Uruguay Sub200 fue reanudada tras un día de parate

La Universidad de la República informó que la expedición Uruguay Sub200, que se encuentra explorando el fondo del mar en aguas uruguayas, fue reanudada luego de más de un día de parate tras el arreglo de averías en el buque Falkor (Too).

La cuenta de la universidad pública lo anunció en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “¡Volvemos a la cancha!”. El comunicador Gustavo Villa informó que la embarcación zarpó nuevamente a las 5:20 horas y se estima que llegará a la estación 3 en la medianoche.

En la tarde del pasado domingo, la expedición tuvo que ser suspendida momentáneamente. El Schmidt Ocean Institute (SOI), que opera la investigación, emitió un comunicado “vinculado a la avería que obligó al Falkor (Too) a regresar al puerto de Montevideo”.

“Durante la expedición ‘Visualizando las profundidades frente a Uruguay’ (Uruguay Sub200), el buque de investigación Falkor (Too) del Schmidt Ocean Institute tuvo dificultades técnicas con su estructura A-frame”, señalaba.

“Nadie resultó herido. Aún se desconoce la causa específica del daño, pero esto es lo que sabemos: mientras se elevaba el A-frame, situado en la popa del barco, desde su posición de almacenamiento a una posición vertical, dejó de funcionar”, agregaba la misiva.