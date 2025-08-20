Política

Gobierno inició las celebraciones por 200 años de creación de Uruguay, que van hasta 2030

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este jueves de un acto que dio comienzo a la celebración por los 200 años del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay.

Según informa la página web de Presidencia, entre este año y el 2030 habrá “actividades conmemorativas de los principales hechos históricos que recorren el proceso independentista de la nación”.

En tal sentido, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, aseguró que estas celebraciones “serán de carácter nacional, participativas y en clave de ciclo”, ya que “conllevarán aprendizaje, desarrollo y crecimiento durante los cinco años”.

Según señaló, este enfoque fue realizado a pedido del mandatario.

Quirici precisó, además, que los festejos “responderán a la realidad histórica”, por lo que “muchos” se harán en el interior. “Recrearán la vida, las ideas, las artes y los hechos republicanos que marcaron el camino”, añade el comunicado.

Por su parte, la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, destacó que la conformación del ámbito y los inicios de la planificación durante el gobierno anterior “evidencian los fuertes procesos democráticos del país”. En ese sentido, consideró que “la pluralidad y la integración de la comisión son fundamentales para asegurar la diversidad de perspectivas en las celebraciones”.

Del evento, realizado este miércoles en el Museo Histórico Nacional, participaron también la exviceministra de Educación, Ana Ribeiro; el exsenador cabildante Guido Manini Ríos; el expresidente Julio María Sanguinetti; las actuales ministras de Defensa, Sandra Lazo, y Vivienda, Tamara Paseyro, además de legisladores, autoridades gubernamentales y representantes de diversos partidos políticos.

