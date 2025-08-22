Así comenzó la expedición del Falkor hacia el fondo del mar uruguayo: cómo ver transmisión

Ciencia

El buque de investigación Falkor (Too), operado por el Schmidt Ocean Institute (SOI), comenzó este viernes la expedición Uruguay Sub200, en la que 37 investigadores explorarán hasta el 10 de setiembre el fondo del mar de la costa uruguaya.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) comenzará la transmisión de la expedición este viernes a las 21:00 desde su canal de YouTube.

La división de Innovación, Ciencia y Tecnología de la cartera compartió un video en el que se puede ver cómo fue la salida del barco.

La expedición es liderada por la Universidad de la República (Udelar) y cuenta con apoyo de instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia.

Este miércoles, en el puerto de Montevideo, el buque abrió sus puertas para mostrar sus instalaciones por dentro, al tiempo que el equipo a bordo explicó sus funciones.

El buque, B/I Falkor (Too), tiene 110 metros de largo, 20 metros de ancho y ocho laboratorios completamente equipados. Es un buque de investigación global de última generación, equipado con la tecnología más sofisticada disponible. El objetivo del buque “es proporcionar a la comunidad científica mundial capacidades de vanguardia para la investigación y desarrollo tecnológico en el océano”, señala la Facultad de Ciencias de la Udelar.

Según indicó el comunicado, el Schmidt Ocean Institute “proporciona este buque sin costo alguno a científicos de todo el mundo mediante un llamado abierto y concursable a través del cual accedieron los investigadores que presentaron el mencionado proyecto para explorar el fondo marino de la Zona Económica Exclusiva Uruguaya (ZEE-U)”.

La expedición busca recorrer 50 puntos de interés, abarcando profundidades que van desde los 200 hasta los 3.500 metros.

El ROV SuBastian, un vehículo submarino con la capacidad de alcanzar profundidades de hasta 4.500 metros, operado remotamente, será una de las principales herramientas utilizadas durante la expedición. Este dispositivo está equipado con sensores, cámaras en alta definición, brazos manipuladores y herramientas de muestreo, lo que permitirá recolectar datos ambientales clave y capturar imágenes inéditas del lecho marino.