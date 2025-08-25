Política

Acto en Florida: Orsi invitó a “proyectarnos con astucia, coraje y sentido de pertenencia”

El presidente Yamandú Orsi asistió a la celebración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, y reflexionó que este día es una oportunidad para "volver a mirar lo que somos y proyectarnos hacia el futuro con los valores de los patriotas del veinticinco".

La conmemoración del inicio del proceso independentista, que culminará en el 2030, comenzó el pasado 20 de agosto en el Museo de Historia Nacional, donde el presidente Yamandú Orsi estuvo acompañado de autoridades de su Gabinete y diversos jerarcas del ámbito político y departamental.

Este 25 de agosto, en el acto realizado en la Piedra Alta de Florida, Orsi realizó una reseña histórica de los momentos acaecidos entre 1825 y 1830.

Informó que durante los próximos cinco años el país tendrá una festividad en cada lugar por donde “pasaron los patriotas”, porque la independencia de la nación fue un proceso que involucra a todo el territorio.

Aseguró que no se deben contraponer las ideas de independencia y unión, porque el proceso fue la conjunción de ambas. “Entre 1825 a 1830 pasaron cosas que debemos explicar y ser capaces de entender que los procesos no son lineales”, según recoge la web de Presidencia.

Asimismo, el mandatario reconoció que la mirada al futuro, la astucia, inteligencia y el sentido de pertenencia de los patriotas fueron el factor determinante para lograr la independencia.

Oportunidades y desafíos por la democracia

Luego de su recorrida histórica de los hechos que llevaron al país a ser lo que es en la actualidad, el mandatario reconoció desafíos y oportunidades:

Protección de la infancia y la vejez, que continúa siendo un debe.

La situación demográfica lleva a que se deba trabajar con énfasis en lograr un desarrollo social, económico y territorial, equilibrado.

Fortalecer la convivencia, la seguridad y disminuir todos los tipos de violencia.

Uruguay debe mantener su posicionamiento firme como país de paz que define sus controversias sin violencia, y promover esa idea hacia el afuera.

Defender la autodeterminación de los pueblos, siempre desde una posición contraria al autoritarismo y a favor de fortalecer las democracias y la tolerancia, así como la consideración por el que piensa distinto, defendiendo ideas con contundencia, pero en paz.

Promover la empatía por los que más sufren, los que menos tienen y nunca bajar la guardia. El Estado debe trabajar en el tema de la salud mental.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, a su turno, resaltó que " los pueblos eligen sus homenajes para mirarse en el espejo de la historia y poder reflexionar sobre su futuro". También rememoró pasajes históricos de la lucha independentista.

Homenaje y reconocimientos

Una vez finalizada la oratoria protocolar, el presidente Orsi y el intendente Enciso descubrieron una placa conmemorativa por los 200 años y depositaron una ofrenda floral al pie de la placa de la ley fundamental de 1825.

A continuación, Enciso hizo entrega de medallas conmemorativas al presidente de la República, Yamandú Orsi, y a los expresidentes, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti.

También recibieron medallas la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; las exvicepresidentas Beatriz Argimón y Lucía Topolansky; el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, y el presidente de la Suprema Corte, John Pérez Brignani.

Antes de finalizar la ceremonia, Orsi recibió un obsequio del artesano local Álvaro San Jorge y posteriormente comenzó un desfile del cual participaron instituciones culturales, sociales, caballería gaucha, efectivos policiales y militares.

La jornada de festejos continuará hasta noche, con diversos espectáculos musicales.