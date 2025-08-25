Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Ciencia

Imprevisto

“Nunca antes había ocurrido algo así”: por qué suspendieron la expedición Uruguay Sub200

El Schmidt Ocean Institute explicó qué llevó a pausar temporalmente la investigación, pero “aún se desconoce la causa específica del daño”.

25.08.2025 16:50

Montevideo Portal

En la tarde del domingo 24 de agosto, un día después de la primera transmisión en vivo de Uruguay Sub200, la expedición se vio obligada a ser suspendida temporalmente.

Este lunes, el Schmidt Ocean Institute (SOI), que opera la investigación, emitió un comunicado “vinculado a la avería que obligó al Falkor (too) a regresar al Puerto de Montevideo”.

“Durante la expedición «Visualizando las profundidades frente a Uruguay» (Uruguay SUB200), el buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute tuvo dificultades técnicas con su estructura ‘A-frame’”, comunica.

Nadie resultó herido. Aún se desconoce la causa específica del daño, pero esto es lo que sabemos: mientras se elevaba el A-frame, situado en la popa del barco, desde su posición de almacenamiento a una posición vertical, dejó de funcionar”, agrega la misiva.

Según el SOI, “este tipo de incidentes son poco frecuentes” y “nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del R/V Falkor (too)”.

“Dado que la seguridad de todos los tripulantes es nuestra máxima prioridad, hemos regresado al puerto de Montevideo para asegurar el A-frame y que la expedición científica pueda continuar con el menor impacto posible”, concluye el comunicado.

La expedición se retomará “a la brevedad” y “reiniciará en el ‘punto 3’, el que estaba siendo investigado en el momento de la avería”.

