“Nunca antes había ocurrido algo así”: por qué suspendieron la expedición Uruguay Sub200

En la tarde del domingo 24 de agosto, un día después de la primera transmisión en vivo de Uruguay Sub200, la expedición se vio obligada a ser suspendida temporalmente.

Este lunes, el Schmidt Ocean Institute (SOI), que opera la investigación, emitió un comunicado “vinculado a la avería que obligó al Falkor (too) a regresar al Puerto de Montevideo”.

“Durante la expedición «Visualizando las profundidades frente a Uruguay» (Uruguay SUB200), el buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute tuvo dificultades técnicas con su estructura ‘A-frame’”, comunica.

“Nadie resultó herido. Aún se desconoce la causa específica del daño, pero esto es lo que sabemos: mientras se elevaba el A-frame, situado en la popa del barco, desde su posición de almacenamiento a una posición vertical, dejó de funcionar”, agrega la misiva.

Según el SOI, “este tipo de incidentes son poco frecuentes” y “nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del R/V Falkor (too)”.

“Dado que la seguridad de todos los tripulantes es nuestra máxima prioridad, hemos regresado al puerto de Montevideo para asegurar el A-frame y que la expedición científica pueda continuar con el menor impacto posible”, concluye el comunicado.

La expedición se retomará “a la brevedad” y “reiniciará en el ‘punto 3’, el que estaba siendo investigado en el momento de la avería”.

