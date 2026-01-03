“Fue increíble”: Trump sobre operativo en Venezuela; dará conferencia de prensa en vivo

Internacionales

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, dará un discurso este sábado luego de que anunciara que el Ejército de su país capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores.

En declaraciones por teléfono a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense confirmó que Maduro y Flores fueron capturados en una residencia en Venezuela y que ambos se encuentran en un buque militar camino a Nueva York.

Asimismo, manifestó que Estados Unidos estaba preparado para realizar una “segunda oleada” de ataques sobre Venezuela, pero la primera fue “tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales. Los soldados que actuaron en el operativo eran “los mejor entrenados del mundo”, añadió Trump, e indicó que el Ejército de su país habría construido antes una casa idéntica a la que tenían que llegar para la captura.

“El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nunca nadie haya visto. Militares de verdad me dijeron que no hay otro país en el mundo que pueda realizar una maniobra así; si hubieran visto lo que ocurrió, es decir, yo lo vi literalmente como si estuviera mirando un programa de televisión. Si hubieran visto la velocidad, la violencia […] fue algo increíble, un trabajo asombroso que esta gente hizo. Nadie más podría haber hecho algo igual”, expresó Trump en conversación con el programa Fox & Friends Weekend.

Se puede seguir el discurso en vivo a través de este video:

El hecho se dio durante una operación militar ejecutada en la madrugada de este sábado 3 de enero, acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

Horas después, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró que Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses y será trasladado a territorio norteamericano para enfrentar un juicio penal. Más tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, sostuvo que el presidente venezolano y su esposa “enfrentarán la ira de la Justicia” estadounidense.

Trump realizó el anuncio inicial en su plataforma Truth Social, donde indicó que Maduro y su mujer fueron “trasladados fuera del país” después de "un ataque a gran escala" en una operación efectuada junto a las agencias de la ley norteamericanas.

Varias figuras uruguayas reaccionaron desde temprano en la madrugada al hecho, desde el exembajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, hasta legisladores del oficialismo y la oposición.

En tanto, la Cancillería de la República emitió un comunicado en el que rechazó “la intervención militar de un país en territorio de otro” y afirmó que está “en permanente contacto” con el consulado en Caracas “pendiente de la situación de la comunidad de compatriotas” en el país caribeño, además del personal consular y administrativo “que se encuentran en buen estado de salud”.

Noticia en desarrollo…

Con información de EFE.

