Maduro será juzgado en EE.UU. y no habrá más ataques, afirma Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses y será trasladado a territorio norteamericano para enfrentar un juicio penal, en una declaración que sigue generando reacciones dentro y fuera de Venezuela.

Rubio no hizo el anuncio directamente, pero según confirmó el senador republicano Mike Lee, tuvo una conversación telefónica con él en la que el jefe de la diplomacia estadounidense detalló la situación.

"Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", escribió el senador Lee en la red social X.

La operación se produjo pocas horas después de una serie de bombardeos aéreos en Caracas y en los estados cercanos de La Guaira y Aragua, en lo que el Gobierno venezolano ha calificado como una "agresión militar" por parte de Estados Unidos.

Según lo trascendido, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas especiales estadounidenses durante una operación nocturna en la capital venezolana. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ambos fueron trasladados fuera del país, sin precisar el destino exacto.

El Gobierno venezolano, encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, denunció que desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigió a Estados Unidos una "prueba de vida inmediata" que confirme que se encuentran en buen estado.

En paralelo, desde Caracas, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, llamó a la calma y pidió a la ciudadanía “no facilitarle las cosas al enemigo”, mientras circulaban en redes imágenes de explosiones en instalaciones militares clave como Fuerte Tiuna y el cuartel de La Carlota.

