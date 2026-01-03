“Buena noticia” y “condena total”: reacciones de políticos uruguayos a ataque en Venezuela

Política

En la madrugada de este sábado, América Latina se despertó con la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció bombardear varias ciudades de Venezuela.

A su vez, el mandatario estadounidense anunció que capturó y sacó del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Rodríguez.

En Uruguay se han dado las primeras reacciones del ecosistema político local. Uno de los que realizó un posteo en X fue Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA.

“La caída de Nicolás Maduro fue imprescindible para la recuperación democrática de Venezuela. Los análisis se harán oportunamente pero el fin de un tirano de esta especie es una buena noticia”, consideró el colorado en su publicación.

A su vez, agregó que “ahora Venezuela unida por detrás de sus integrantes legítimos tendrán la palabra”. “Es el tiempo de María Corina y Edmundo González”, finalizó Abdala.

Por su parte, el también diputado colorado Felipe Schipani se limitó a celebrar: “¡Viva Venezuela libre!”.

En tanto, el frenteamplista Rafael Michelini también se expresó en redes sociales y aseguró que con el ataque a tierras venezolanas han “incendiado la pradera de América Latina”. “La condena tiene que ser total y radical. Del pueblo uruguayo y de nuestro gobierno. La no intervención es un principio básico de la convivencia en el mundo”, concluyó.

Por la misma línea transitó el oficialista Daniel Caggiani: " Todos los Uruguayos y Uruguayas ,sin importar partido politico o ideología, debemos condenar esta agresión bélica Estadounidense presidido por Donald Trump en suelo Venezolano y exigir su inmediato cese".



El secretariado ejecutivo del Frente Amplio repudió la “agresión” y aseguró que “constituye una amenaza para la paz” en la región; en esta línea, implica “un antes y un después”, añadió la coalición de izquierdas. “Nuestra fuerza política refirma una vez más sus carácter antimeprialista y su compromiso con la paz. Exhortamos a todo el sistema político a pronunciarse de forma contundente contra estos hechos aberrantes. ¡Paz en Venezuela! ¡Paz en América Latina!”, señala el comunicado.

Desde otra postura el diputado Gerardo Sotelo del Partido Independiente escribió: "Ojalá pronto veamos en Venezuela una transición democrática pacífica, con la instalación de sus autoridades legítimas, @EdmundoGU@MariaCorinaYA, y el fin de la dictadura socialista"

El senador nacionalista Javier García recordó: "El silencio y mirar para el costado es complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos".

