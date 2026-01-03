“Vamos a poner orden” y “Venezuela será libre”: Corina Machado tras captura de Maduro

Internacionales

La líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, emitió en la tarde de este sábado un comunicado tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro y la de su esposa a manos del Ejército de Estados Unidos (EE. UU.).

“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, inicia el comunicado publicado por Machado.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, agregó.

La dirigente afirmó que se atraviesa un momento decisivo para la población venezolana, en referencia a quienes —según explicó— defendieron la democracia en las elecciones del 28 de julio de 2024 y respaldaron a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país. Además, planteó que González debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Aseguró que el movimiento opositor está en condiciones de hacer valer ese mandato y avanzar en un proceso de cambio político. Llamó a mantenerse en estado de alerta, organizados y activos, hasta que se concrete una transición democrática, subrayando que se trata de un proceso que requiere la participación de toda la sociedad.

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”, afirmó.

“En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre”, sentencia el comunicado.

“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, mencionó.

Por otro lado, Edmundo González, quien fue candidato a presidente de Venezuela, citó el comunicado de Machado y agregó: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Por otro lado, Donald Trump, presidente estadounidense, afirmó este sábado que deberá “analizar” si respalda a la líder opositora Machado como figura de una eventual transición política en Venezuela. En una entrevista con Fox News, el mandatario evitó confirmar un apoyo directo, aunque cuestionó con dureza la legitimidad del actual gobierno venezolano y calificó como “una vergüenza” las elecciones de 2024.

Trump reiteró que no reconoce a Maduro como presidente legítimo y sostuvo que el líder chavista gobernó “con mano dura”, sin respaldo popular ni lealtades firmes dentro del país. En ese marco, volvió a acusarlo de encabezar una red de narcotráfico y afirmó que la falta de apoyo ciudadano fue clave para el desenlace reciente, en alusión a la operación que derivó en su detención junto a la primera dama, Cilia Flores.

En minutos, el líder estadounidense brindará una conferencia de prensa.

