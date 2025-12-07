Sarampión: ¿cuántas personas se inocularon este sábado contra el virus?

Salud

Este sábado 6 de diciembre se llevó a cabo una jornada masiva de vacunación contra el sarampión en distintos puntos de todo el país.

En tal sentido, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) informaron a Montevideo Portal que hasta las 17 horas de este sábado se inocularon unas 2600 personas en todo el territorio, aunque se aguarda que el número crezca, algo que recién se sabrá este lunes.

Por otro lado, desde la cartera ponderaron la cantidad de individos que se dirigieron hacia los centros para chequear su esquema de vacunación.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en coordinación con intendencias y prestadores de salud, dispuso más de 80 vacunatorios móviles y fijos en distintos puntos para que la población se proteja contra esta enfermedad.

“La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y control frente a la situación epidemiológica actual, y busca asegurar que todas las personas nacidas a partir de 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas de la vacuna SRP”, comunicó la cartera a través de su sitio web.

Actualmente hay seis casos confirmados de sarampión en el país, todos en San Javier, Río Negro. Todos los contagios se han dado dentro de la misma familia.

Según Lustemberg en rueda de prensa el pasado jueves, los casos “vienen evolucionando bien”. Consultada respecto a si se trata de una comunidad antivacunas, la jerarca señaló que “tienen baja adherencia” a los inyectables. “Es una colectividad en la cual venimos trabajando muy bien, pero son personas que no se vacunan”, sintetizó.

Algunos días atrás, Montevideo Portal accedió a un reporte en el que se aseguraba que el país enfrenta “un contexto de alto riesgo de transmisión” debido a la movilidad que existe por el “modo de vida” de la población, acumulación de personas susceptibles y baja vacunación.

Así, el MSP destacó que “es clave que la población tenga las dosis adecuadas”.

El ministerio mencionó que el brote en San Javier ocurre tras el resurgimiento del sarampión a nivel mundial y regional. En lo que va de 2025, la región reportó 11.313 casos y 23 fallecimientos, un aumento de 31 veces respecto al año anterior.

El MSP exhortó a consultar de inmediato ante fiebre acompañada de exantema y síntomas respiratorios.

