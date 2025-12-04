Cerco sanitario: estrategia ante comunidad donde hay sarampión y nadie quiere vacunarse

Salud

Fundada en 1966 por inmigrantes rusos, la Colonia Ofir se caracteriza porque sus habitantes han permanecido prácticamente aislados con su cultura y religión. Se trata de starovyery o viejos creyentes, muy celosos de sus tradiciones.

En los últimos días, una familia de esa pequeña comunidad, situada a unos 20 kilómetros de San Javier, Río Negro, se convirtió en noticia por un hecho preocupante. El grupo, compuesto por seis personas, viajó a Bolivia para participar de un casamiento. Entre la ida y la vuelta tomaron tres autobuses y un taxi, y a su regreso se constató que todos presentaban síntomas de sarampión, diagnóstico que se confirmó posteriormente. Ninguno de los pacientes estaba vacunado.

Tal como informáramos, la noticia causó preocupación en las autoridades sanitarias uruguayas y argentinas. En el caso del país vecino, se procuró de inmediato reconstruir la ruta seguida por la familia y localizar a todas las personas que habían compartido el viaje. Hasta el momento se individualizó a 70 personas, a las que se les realiza seguimiento.

Esta mañana, en Informativo Carve, se llamó la atención sobre un factor que constituye un dolor de cabeza para el Ministerio de Salud Pública: las cien personas que residen en Colonia Ofir se niegan a vacunarse, tal como lo hicieron años atrás ante la pandemia de covid.

Frente a esta situación, las autoridades recurrieron a una medida de cerco sanitario que consiste en lanzar una campaña de vacunación en las zonas aledañas al pequeño pueblo, con el fin de evitar que el virus “escape”.

De acuerdo con el informe, la ventana epidemiológica por los seis casos diagnosticados se extiende hasta el próximo 12 de diciembre, por lo que las autoridades uruguayas y argentinas siguen atentas al eventual surgimiento de nuevos casos.

De momento, los 300 escolares de San Javier y los 25 de Colonia Ofir permanecen sin asistir a sus escuelas, como forma de evitar la transmisión del virus, que es altamente contagioso.

Washington Laco, alcalde de San Javier, recordó al citado noticiero que los residentes de Colonia Ofir tienen su origen en el extremo oriental de Rusia y que, “por su religión y costumbres”, rechazan las vacunas.

Si bien las vacunas contra el sarampión son probadamente seguras y forman, desde hace décadas, parte de los calendarios de inmunización, varios países han visto mermada la vacunación. Esta situación se debe en parte a la prédica de colectivos negacionistas que, sin evidencia científica alguna, señalan presuntas características perniciosas en las vacunas.

Esta semana, el MSP llamó a todas las personas a vacunarse, y lanzó una jornada especial de vacunación para el 6 de diciembre.

