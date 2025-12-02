MSP comenzó a aplicar medidas de prevención tras “contexto de alto riesgo” de sarampión

Salud

Montevideo Portal

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este martes cinco casos de sarampión en el país y activó un operativo sanitario especial para contener la transmisión.

El reporte al que accedió Montevideo Portal asegura que el país enfrenta “un contexto de alto riesgo de transmisión” debido a la movilidad que existe por el “modo de vida” de la población, acumulación de personas susceptibles y baja vacunación.

La cartera recordó que Uruguay mantiene la eliminación del sarampión desde 1999 y que, desde entonces, solo se habían registrado casos sin generar brotes. Sin embargo, el 19 de noviembre se detectó un caso familiar en San Javier, Río Negro, cuyos integrantes no estaban vacunados y habían viajado recientemente a Bolivia.

Hasta el momento se confirmaron cinco casos, de los cuales cuatro son importados y uno corresponde a un nexo epidemiológico dentro del mismo núcleo familiar. Todos pasan por la enfermedad de forma favorable y no requieren internación.

Ante la confirmación, el MSP activó de inmediato el protocolo, en el que incluyó la investigación de contactos, aislamiento supervisado, vacunación de refuerzo y coordinación con prestadores de salud de Río Negro y Paysandú. El documento señala que se implementó “seguimiento clínico diario, identificación y monitoreo de contactos durante 21 días y verificación de esquemas vacunales”.

Además, en las zonas de riesgo se reforzó la vigilancia epidemiológica, se recomendó evitar actividades con aglomeración y se habilitó la modalidad virtual en centros educativos locales “para proteger a niños y niñas”.

El MSP destacó que “es clave que la población tenga las dosis adecuadas”.

El ministerio mencionó que el brote ocurre tras el resurgimiento del sarampión a nivel mundial y regional. En lo que va de 2025, la región reportó 11.313 casos y 23 fallecimientos, un aumento de 31 veces respecto al año anterior.

El MSP exhortó a consultar de inmediato ante fiebre acompañada de exantema y síntomas respiratorios.

Montevideo Portal