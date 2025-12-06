Salud

Es hoy: MSP convocó a jornada de vacunación contra sarampión, con centros en todo el país

Montevideo Portal

Este sábado 6 de diciembre se realiza una jornada “masiva” de vacunación contra el sarampión en todo el país.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en coordinación con intendencias y prestadores de salud, dispuso más de 80 vacunatorios móviles y fijos en distintos puntos para que la población se proteja contra esta enfermedad. Algunos permanecen abiertos incluso hasta las 20:00 de este sábado; se puede acceder al listado completo a través de este enlace.

Una de las personas que se acercó a darse el inyectable fue Gabriela Valverde, viceministra del Interior; ella posó en una foto con la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, con el algodón de la vacuna en su brazo derecho.

“La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y control frente a la situación epidemiológica actual, y busca asegurar que todas las personas nacidas a partir de 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas de la vacuna SRP”, comunicó la cartera a través de su sitio web.

Actualmente hay seis casos confirmados de sarampión en el país, todos en San Javier, Río Negro. Todos los contagios se han dado dentro de la misma familia.

Según Lustemberg en rueda de prensa el pasado jueves, los casos “vienen evolucionando bien”. Consultada respecto a si se trata de una comunidad antivacunas, la jerarca señaló que “tienen baja adherencia” a los inyectables. “Es una colectividad en la cual venimos trabajando muy bien, pero son personas que no se vacunan”, sintetizó.

Algunos días atrás, Montevideo Portal accedió a un reporte en el que se aseguraba que el país enfrenta “un contexto de alto riesgo de transmisión” debido a la movilidad que existe por el “modo de vida” de la población, acumulación de personas susceptibles y baja vacunación.

Así, el MSP destacó que “es clave que la población tenga las dosis adecuadas”.

El ministerio mencionó que el brote en San Javier ocurre tras el resurgimiento del sarampión a nivel mundial y regional. En lo que va de 2025, la región reportó 11.313 casos y 23 fallecimientos, un aumento de 31 veces respecto al año anterior.

El MSP exhortó a consultar de inmediato ante fiebre acompañada de exantema y síntomas respiratorios.

