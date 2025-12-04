Se confirmó el sexto caso de sarampión en Uruguay; todos son dentro de la misma familia

Montevideo Portal
El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que en las últimas horas confirmó el sexto caso de sarampión en Uruguay. Precisamente, fue en San Javier (Río Negro) y todos los contagios se han dado dentro del misma familia.
Hace varios días, el MSP había informado sobre casos de la enfermedad en el departamento. De acuerdo con la información divulgada en su momento, todos habían viajado a Bolivia y tenían síntomas cuando llegaron a Uruguay.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, llamó a la población uruguaya a vacunarse para prevenir el sarampión. La cartera realizará una jornada nacional este 6 de diciembre en la que inoculará contra la enfermedad, que es “contagiosa y puede ser grave”.
La vacunación será gratuita y se desarrollará en los 19 departamentos del país. Además, estará disponible en todos los prestadores de salud.
