Consultas por sarampión se quintuplicaron en dos días; hay 20.000 niños sin segunda dosis

La cantidad de personas que “se han acercado a los puestos de vacunación se quintuplicó” desde el pasado martes hasta este jueves, según informó la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg.

El 2 de diciembre la jerarca llamó a la población a inocularse contra la enfermedad para prevenirla.

De esta manera, la ministra afirmó que se identificaron un total de 20.000 niños en todo el país que “o no tienen ninguna vacuna o tienen una sola dosis”. A eso se le suma que las personas que nacieron a partir de 1967 “tienen que asegurarse de tener las dos vacunas”, puntualizó, sobre todo aquellos nacidos entre dicho año y 1987, ya que en ese período no estaba indicada la segunda dosis de administración.

“Para que esta enfermedad sea prevenible requerimos tener las dos dosis”, recalcó Lustemberg en rueda de prensa. “Entonces sugiero que, el que revuelva los cajones y no encuentre el carnecito verde, se acerca a un puesto de vacunación porque ahí está digitalizado y nos pueden decir si tenemos las dos dosis de vacunas”, añadió.

A su vez, recordó que este sábado 6 de diciembre el MSP —en coordinación con intendencias y prestadores de salud— realizará una jornada “masiva” de inoculación en todo el país, y advirtió que quienes no se pueden vacunar son las mujeres cursando el embarazo o los pacientes con enfermedades oncológicas. En este sentido, la secretaria de Estado instó a “cuidar a los que realmente” deben ser más cuidados.

Finalmente, Lustemberg se refirió al foco registrado en San Javier (Río Negro), y sostuvo que se trata de seis casos confirmados, todos importados, que “vienen evolucionando bien”. Hay otras cinco personas “a estudio”, indicó la ministra de Salud.

Consultada respecto a si se trata de una comunidad antivacunas, la jerarca señaló que “tienen baja adherencia” a los inyectables. “Es una colectividad en la cual venimos trabajando muy bien, pero son personas que no se vacunan”, sintetizó.

