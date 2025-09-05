Yamandú Orsi suspendió sus actividades públicas por asesinato de Alfonsina y Francisco

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, suspendió este viernes sus actividades públicas a raíz del caso de Alfonsina y Francisco Morosini, hijos de Andrés Morosini, cuyos cuerpos fueron encontrados este viernes tras dos días de búsqueda.

Según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia, el mandatario interrumpió su agenda de hoy luego de que se conociera que aparecieron los cuerpos de las tres personas buscadas.

De acuerdo con el citado medio, Orsi está “en contacto permanente” con el ministro del Interior, Carlos Negro. En tal sentido, a las 18:00 habrá una conferencia de prensa del secretario de Estado desde Soriano por el tema.

Se esperaba que Orsi estuviera en la inauguración de la Expo Prado este viernes, donde se reuniría con autoridades de la Confederación de Cámaras Empresariales.

Tal como informáramos, los cadáveres de Morosini y sus hijos estaban dentro del auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban, en Río Negro. Desde la tarde de ayer, las búsquedas se habían concentrado en ese sector, ubicado sobre la ruta 20, en el departamento de Río Negro, y cerca de la localidad de Young.

Montevideo Portal