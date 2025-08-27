Oddone “escuchó a las cámaras empresariales” con impuesto a Temu, pero “no es suficiente”

Economía

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro, valoró positivamente el denominado “impuesto Temu” que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, anunció la semana pasada.

De acuerdo con lo dicho por el secretario de Estado, se prevé que el gobierno incluya en el proyecto de Ley de Presupuesto un gravamen a las compras desde el exterior con plataformas como la china Temu, que en los últimos meses ha tenido un boom de usuarios.

Al respecto, Loureiro indicó que a los empresarios les parece “adecuada” la medida. “[Oddone] escuchó a las cámaras empresariales que estaban preocupadas por esa temática”, manifestó en rueda de prensa.

Sin embargo, afirmó que la iniciativa “no termina siendo suficiente”. “Es obviamente una cosa que había que hacer, pero yo pongo un ejemplo numérico para que me entiendan: si algo que me costaba $ 1.000 si lo traía por el sistema de importación tradicional y por Temu me sale $ 100, con todo lo que se sobrecarga (por más que me salga de la franquicia) capaz me sale $ 200”, ilustró el ejecutivo.

En este sentido, ratificó que el incremento que se pretende implementar es “insuficiente”.

De todas formas, aseguró que este tema no formó parte de una reunión que mantuvo la CCE con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la mañana de este miércoles. “Lo que sí hablamos fue de la inserción internacional (la complejidad que hay en el mercado de prever determinado tipo de circunstancias), viendo el tema de qué tipo de inversiones son las más adecuadas para traer al país”, puntualizó Loureiro. Detalló que también se dialogó sobre la “agenda de desarrollo” que los empresarios fomentan para estos próximos cinco años.

Finalmente, señaló que el tema de la conflictividad laboral estuvo sobre la mesa, y desde las cámaras empresariales plantearon su “preocupación” al respecto. “Hay algunas encuestas que marcan que puede haber un descenso en la inversión industrial y privada, y uno de los temas que se pone como motivo es la conflictividad laboral”, argumentó.

