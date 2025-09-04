Policiales

Policía busca en un arroyo de Río Negro indicios de niños secuestrados por su padre

La búsqueda de la Policía de los niños de 2 y 6 años que fueron secuestrados por su padre —que tiene antecedentes penales y fue denunciado por violencia de género por la madre de sus hijos— se da en simultáneo en varios departamentos del país, con foco en Soriano, de donde son oriundos.

En el arroyo Don Esteban, ubicado sobre la ruta 20, a la altura del kilómetro 58, en el departamento de Río Negro, efectivos se encuentran tras un indicio del paradero de los pequeños y del hombre, identificado como Andrés Morosini Rechoppa.

Los policías investigan la huella que dejó un vehículo que sospechan que pertenece al hombre y que se habría sumergido en el agua, según informa Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

La búsqueda

La Policía lleva adelante un operativo por aire y tierra para recapturar a los menores de edad, a quienes su madre busca de forma desesperada. Las acciones del Ministerio del Interior comenzaron el pasado miércoles; este jueves se activó el helicóptero.

La Jefatura de Soriano emitió un comunicado el pasado 3 de setiembre en el que solicitó la colaboración de la población para encontrar a un hombre requerido.

Morosini Rechoppa ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años. Allí se llevó a la fuerza a sus dos hijos y huyó con ellos en su vehículo marca BYD de color rojo, matrícula KPA 1970.

La víctima sostuvo que recibió amenazas verbales por parte del implicado, quien tiene una orden de restricción.

Micaela Ramos, madre de los niños, recurrió a las redes sociales para pedir ayuda. “Por favor, gente, estoy desesperada”, dijo la mujer, quien contó que el auto del secuestrador había pasado el peaje de Mercedes y habría sido visto también en los departamentos de Río Negro y Paysandú.

“Necesito ayuda, me estoy muriendo”, clamó la joven, quien imploró a “gente con linternas, cazadores, gente que ande en el campo y se pueda movilizar”. También dijo haber apelado a videntes.

Según informó Agesor, el requerido, además de trabajar como obrero, también es jockey, por lo que podría tener conocidos en lugares del litoral del país.

La última vez que fueron vistos por su madre, el niño de 6 años vestía un pantalón de pijama azul con puños blancos, mientras que la niña de 2 tenía un pantalón negro con corazones y un buzo blanco.

Desde el Ministerio del Interior pidieron a la población colaborar con la investigación y comunicarse con el 911 o la seccional más próxima ante cualquier tipo de información sobre el paradero del hombre y sus hijos.

