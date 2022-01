Violación en Cordón: hay un cuarto indagado y se extrajeron las muestras de ADN

Policiales

Fiscalía sumó a un cuarto indagado, mayor de edad, por el caso de violación a una mujer de 30 años en el barrio Cordón en la madrugada del pasado domingo.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, informó este jueves en conferencia de prensa que ya se extrajeron las muestras de ADN a los cuatro indagados. Cabe recordar que en primera instancia algunos indagados se negaron a realizarse el examen y se tramitó una orden judicial solicitando esta pericia.

El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de Sylvia Lovesio, y por Fiscalía de Adolescentes, a cargo del fiscal Ricardo Chiecchi.

"Hasta que no tengamos evidencias contundentes para poder ir al juez de garantía que se formalice la investigación de la Fiscalía, nosotros tenemos que entender que el o los denunciados son inocentes hasta que no se pruebe en un juicio oral y público con las pruebas que la Fiscalía logre perfeccionar. No se lo puede considerar culpable", advirtió la fiscal Lovesio entrevistada en el programa Doble Click de Del Sol FM.

"En este caso concreto a mí también me pasa lo mismo que le pasa al resto de la gente y a la opinión pública. Estamos todos los días trabajando con víctimas, a mí me gustaría que el sistema cambiara y es lo que reclamo todos los días, para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder actuar más rápido, para poder darle a la víctima, una respuesta que es lo que la víctima se merece, inmediatamente", sostuvo.