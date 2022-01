Menor emplazado por violación en Cordón accedió a dar una muestra de ADN

Policiales

Uno de los tres emplazados por el caso de violación denunciado por una mujer de 30 años, ocurrido el pasado domingo en el barrio Cordón, se tomó una muestra de ADN, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron fuentes fiscales a Montevideo Portal.

El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales y la Fiscalía de Adolescentes. Cabe recordar que los otros dos emplazados se habían negado a hacerse el examen de ADN y se deberá tramitar por una orden judicial esta pericia científica.

Los tres están emplazados y Fiscalía espera que con los resultados de las pericias pendientes se pueda formalizar la investigación contra los indagados.

"Hasta que no tengamos evidencias contundentes para poder ir al juez de garantía que se formalice la investigación de la Fiscalía, nosotros tenemos que entender que el o los denunciados son inocentes hasta que no se pruebe en un juicio oral y público con las pruebas que la Fiscalía logre perfeccionar. No se lo puede considerar culpable", advirtió la fiscal Sylvia Lovesio entrevistada en el programa Doble Click de Del Sol FM.

"En este caso concreto a mi también me pasa lo mismo que le pasa al resto de la gente y a la opinión pública. Estamos todos los días trabajando con víctimas, a mí me gustaría que el sistema cambiara y es lo que reclamo todos los días, para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder actuar más rápido, para poder darle a la víctima, una respuesta que es lo que la víctima se merece, inmediatamente", sostuvo.