Vertiente Artiguista: “Rechazo, extrema preocupación por actitud” de Argimón, que “agrede”

Política

“Más allá de la violencia política ejercida impropia e injustamente contra nuestra compañera, Amanda no estaba fuera de tema”, expresa.

Montevideo Portal

La jornada posterior a la comparecencia del ministro Luis Alberto Heber en el Senado ha estado marcada por el rechazo que han expresado diversos grupos que integran el Frente Amplio (FA) a la forma en que la presidenta de la Cámara Alta, Beatriz Argimón, se refirió a la senadora Amanda Della Ventura, a quien llamó “atrevida”.

A los comunicados de la Mesa Política del Frente Amplio en Florida, la bancada de diputados y Mujeres al Frente, se sumó en la tarde de este miércoles la declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Vertiente Artiguista, órgano que declaró “su total respaldo” a lo actuado por los senadores de ese sector, Enrique Rubio, miembro convocante, y Della Ventura, “por sus destacadas y comprometidas participaciones en la instancia de ayer, respaldo que se extiende al conjunto de los integrantes de la bancada de senadores” del FA.

Además, la Vertiente declara “su rechazo y extrema preocupación por la actitud de la Sra. presidenta del Senado interrumpiendo y agrediendo verbalmente” a Della Ventura “en un hecho insólito en las prácticas parlamentarias”.

“Quien ejerce la presidencia del cuerpo desde la Mesa no puede hacer más que ordenar el debate y si quiere referirse a la intervención de algún senador o senadora con valoraciones personales tiene que bajar de la Presidencia para hacer uso de la palabra. Y jamás debe descalificar a otra senadora como lo hizo”, expresa el grupo político, que agrega que “más allá de la violencia política ejercida impropia e injustamente” contra la senadora, es “necesario clarificar a la opinión pública que Amanda al hablar de femicidios no estaba fuera de tema, ni mucho menos”.

“Y cuando Amanda preguntó si hablar de femicidios no era hablar del tema homicidios, se lo preguntó al resto del Plenario y no a la presidenta”, sostiene el comunicado. “Corresponde recordar que el femicidio es homicidio con agravante de acuerdo a la Ley Integral no. 19.580”, agrega.

Tras estos planteos, el sector asegura que “estos hechos llevan a cuestionar si no se ha generado la pérdida de la ecuanimidad que debe ostentar quien ejerce la presidencia del cuerpo”. Por esta razón, “nuestra bancada deberá ejercer las acciones necesarias para revertirla, con el propósito que este tipo de actitudes que desprestigian a la institución parlamentaria, no vuelvan a repetirse”.

“Por último, queremos expresar que todas y todos los vertientistas abrazamos a nuestra senadora, nuestra querida Amanda ante este injusto y violento ataque y extendemos ese abrazo a Enrique por su lúcida y documentada intervención inicial”, concluye la agrupación representada por la lista 77.

La senadora en cuestión también se refirió al asunto este miércoles y en declaraciones a radio Universal dijo que los senadores oficialistas “deberían preguntarse a sí mismos por qué en sus cabezas” ella genera esa “exasperación, esa irritación y esa rabia”.

Montevideo Portal