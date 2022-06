Amanda Della Ventura al oficialismo: “Deberían preguntarse por qué genero esa irritación”

Política

La senadora del Frente Amplio Amanda Della Ventura dio declaraciones a la prensa luego del cruce que protagonizó junto a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en el llamado a sala que se le hizo al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La legisladora consideró que la presidenta de la Asamblea General ejerció “violencia política” contra ella.

“O sea, si alguien te grita, alguien te destrata, es una forma de violencia y en este caso fue en los ámbitos políticos”, comentó la integrante de la Cámara Alta, quien asoció este hecho con otros similares que ocurrieron en ocasiones anteriores, por ejemplo, la polémica que surgió por presidir la Cámara de Senadores con la camiseta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos o por la utilización del tapabocas con simbología referente al sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

“Yo lo asocio como algo similar, también se ha dado, hay gente que dice que es particular conmigo y de algún senador nada más. Bueno, en realidad, para mí se agrede al sistema político y al Parlamento mismo porque no se puede pensar y mostrar para la sociedad que esa es la forma de relacionarnos los parlamentarios”, indicó en declaraciones consignadas por Radio Universal.

La frenteamplista dijo que los senadores de “deberían preguntarse a sí mismos por qué en sus cabeza” ella genera esa “exasperación, esa irritación y esa rabia”. “Creo que es un problema que tienen”, sostuvo la senadora.

Consultada sobre si se comunicó con Argimón, Della Ventura respondió negativamente y que la vicepresidenta tampoco la llamo para hablar con ella. “Algún periodista me ha preguntado si espero una disculpa y yo digo que no espero, pero sería lo mejor porque cuando uno se equivoca lo correcto es reconocerlo y pedir disculpas, pero no estoy esperando sinceramente”, concluyó.