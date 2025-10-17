Trasladado nuevamente, Laurta gritó en la calle y dijo ser “silenciado”

Internacionales

Tras comparecer en Concordia por el asesinato del Martín Sebastián Palacio, el uruguayo Pablo Laurta volvió a ser trasladado a Gualeguaychú, ciudad donde fue arrestado y cumple prisión preventiva.

A la salida del juzgado aguardaban noteros de diversos medios, quienes le preguntaron por los motivos de sus acciones y también por la ubicación de los brazos y la cabeza del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien mató y desmembró.

Antes de subir a la camioneta policial, Laurta gritó: “Me tapan para que no hable”.

"Me tapan para que no hable": el femicida Pablo Laurta volvió a romper el silencio en pleno traslado.



Ayer, antes del traslado a Concordia, dijo haber actuado “por justicia” y que “hay que venerarlo, es un mártir”. Estas últimas palabras se referirían a Palacio, quien sería un “daño colateral” en su plan para matar a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de esta, Mariel Zamudio.

Luego agregó que había liberado a su hijo de una red de trata.

Mientras tanto, la Policía de la provincia argentina de Entre Ríos continúa con los rastrillajes en varias zonas de Concordia, en busca de las partes anatómicas de Palacio, cuyo torso y piernas se encontraron días atrás cerca de un arroyo. Los tatuajes del cuerpo permitieron identificarlo.

Según consigna el medio local Hora Digital, el operativo cuenta con la participación de 50 aspirantes a agentes de Policía, quienes trabajan de manera coordinada con la División Canes de la Jefatura Departamental de Concordia, personal de la Departamental San Salvador, y unidades caninas especializadas de bomberos voluntarios de varias localidades.