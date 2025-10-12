Internacionales

Policías de particular y en silla de ruedas: así fue la detención y traslado de Laurta

Montevideo Portal

El uruguayo Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja y exsuegra y se dio a la fuga con su hijo de 5 años en Córdoba (Argentina), fue detenido este domingo en un hotel en Gualeguaychú.

Más tarde, medios argentinos publicaron videos tanto del momento puntual de su arresto como de su traslado a la comisaría local.

En la primera filmación, registrada por una cámara propia de la recepción del hotel, se ve a una mujer traer a dos hombres, policías vestidos de particular, hacia adentro. Laurta llega a devolver una bandeja con comida, cuando es arrestado por los efectivos.

Detrás suyo, aparece su hijo de 5 años, cuyo rostro está difuminado. Según se constata, el hombre no se resistió a la detención.

En el video de su traslado, se ve cómo policías lo sientan en una silla de ruedas para ingresarlo a la seccional; de acuerdo con medios locales, el hombre se descompensó.

El operativo se concretó tras un seguimiento coordinado entre fuerzas de Entre Ríos y Córdoba, que habían detectado su fuga en un remise desde la zona del doble crimen. Los investigadores lograron rastrear su recorrido mediante herramientas tecnológicas y anticiparon que intentaba cruzar el río Uruguay para ingresar ilegalmente al país vecino. El niño fue rescatado sin lesiones y quedó bajo resguardo de personal especializado.

Las víctimas fatales de Laurta fueron identificadas como Luna Giardina, de 29 años, y Mariel Zamudio, su madre, quienes fueron halladas sin vida dentro de su vivienda con heridas de arma de fuego.

Montevideo Portal