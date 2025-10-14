Caso Laurta: tatuajes confirman que cuerpo desmembrado es del chofer que lo llevó

Internacionales

El diseño de los tatuajes en el torso hallado el lunes en las orillas del arroyo Yeruá, en Concordia, confirman lo que se sospechaba: se trata de los restos mortales de Martín Palacios, de 49 años, el chofer de Uber que Pablo Laurta contrató para viajar desde el litoral hasta Córdoba, donde mató a su expareja y su exsuegra.

El martes pasado, pocos minutos antes de las 20:00 horas, Palacios se encontró en la terminal de Concordia con Pablo Laurta.

Dos días después, su auto, un Toyota Corolla blanco, apareció incendiado cerca de la ruta de las Altas Cumbres. El encuentro entre Palacios y Laurta quedó registrado por una cámara de seguridad de la terminal de ómnibus de Concordia, donde puede verse cómo se saludan de manera afectuosa con un beso y un abrazo.

Dos días después, su auto, un Toyota Corolla blanco, apareció incendiado cerca de la ruta de las Altas Cumbres.



En aquel momento, el conductor aceptó llevar al criminal en un viaje de unos 657 kilómetros. La tarifa pactada, según el testimonio de su hermana, rondaba el millón y medio de pesos argentinos, unos 44.500 pesos uruguayos. Fue la última vez que alguien supo de él.

En las últimas horas, según informa Crónica, los peritos confirmaron que los tatuajes del cuerpo hallado coinciden con los del infortunado conductor.

El cadáver, en avanzado estado de descomposición y sin cabeza ni brazos, refuerza la hipótesis de que fue asesinado para ocultar el plan criminal del feminicida. También se baraja la posibilidad de que el feroz crimen fuera perpetrado para no pagar el dinero pactado. Ambas hipótesis, lejos de contradecirse, podrían ser complementarias.

Ahora, los investigadores buscan los dos celulares de Palacios, que podrían aportar información clave para reconstruir las últimas horas del chofer desaparecido.

Con esta confirmación, ya son tres las muertes en la serie criminal del uruguayo, a la que podrían sumarse dos más si se confirma su autoría en el incendio intencional de una iglesia, ocurrido a seis cuadras de la casa de su expareja y minutos antes del doble asesinato.