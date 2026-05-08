Sospechoso de tirar bengala en el clásico quedó libre; fue condenado por un delito menor

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Uno de los integrantes de Los Pibes del Skey, una de las facciones más grandes de la barrabrava de Nacional, quedó en libertad este jueves luego de haber sido condenado en el marco del caso del lanzamiento de la bengala en el clásico contra Peñarol del 6 de julio de 2025, en el que un efectivo policial resultó herido de gravedad en la zona genital.

El hombre era el principal sospechoso de haber tirado el proyectil contra la tribuna América, motivo por el que la Justicia lo imputó el 10 de agosto de 2025 por un delito de homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual y fue enviado a prisión preventiva.

El propio hincha, a través de su abogado, y su familia insistieron desde el primer momento en que él no había sido el responsable del hecho y que estaba en otro sector de la parcialidad. Incluso, en el mes de noviembre, un grupo de simpatizantes tricolores realizó una movilización pacífica en la intersección de 8 de Octubre y Jaime Cibils para pedir por su libertad.

Unos días más tarde, la Justicia accedió a modificar sus medidas cautelares: el en ese entonces imputado pasó de cumplir prisión preventiva en la cárcel de Santiago Vázquez a estar recluido en su domicilio con tobillera electrónica por un plazo de 180 días.

Finalmente, el caso tuvo un giro y se resolvió este jueves: el parcial de Nacional resultó sobreseído por el delito de homicidio en grado de tentativa y fue condenado vía proceso abreviado junto con otro hincha por los delitos de asociación para delinquir y estrago. Ambos recibieron una pena de nueve meses de penitenciaría.

Lo curioso es que el hombre recuperó la libertad una vez finalizada la audiencia debido a que ya cumplió los nueve meses de reclusión estando imputado. Al aceptar el abreviado y admitir los hechos que se le atribuían, la condena se compensó con el tiempo cumplido bajo medidas cautelares.

El abogado defensor del hincha, Diego Moreno, celebró que la condena “afirma” lo que se sostuvo “desde el día uno”. “Estamos felices por el trabajo y el resultado porque obtiene la libertad inmediata y es declarado inocente respecto al homicidio. Tenemos un gusto agridulce porque esto comprueba que, en definitiva, el Ministerio Público se equivocó”, dijo en diálogo con Telenoche (Canal 4).