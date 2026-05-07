Barrabravas de Nacional fueron condenados por lanzar la bengala que hirió a un policía
El incidente se dio en julio de 2025 en el Estadio Centenario. Las dos personas deberán cumplir con nueve meses de prisión.
Generando audio…
07.05.2026 17:42
Montevideo Portal
La Justicia condenó este jueves a dos personas por lanzar la bengala en el clásico del Torneo Intermedio 2025 entre Peñarol y Nacional.
El 6 de julio, una bengala lanzada desde la hinchada tricolor cayó en la tribuna América del Estadio Centenario. Como consecuencia, un funcionario policial sufrió heridas y debió ser trasladado al Hospital de Clínicas, donde le extirparon un testículo.
Ante esto, las autoridades condenaron a los responsables a nueve meses de prisión por ser los “autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de estrago”.
Los condenados serían integrantes de los Pibes del Skey, una de las facciones más importantes de La Banda del Parque, barrabrava de Nacional.
Estas personas se suman a tres que habían sido condenadas por el hecho en noviembre de 2025, entre ellos, un funcionario de CAFO, que facilitó el ingreso de las bengalas al Estadio Centenario.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]