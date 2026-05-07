Barrabravas de Nacional fueron condenados por lanzar la bengala que hirió a un policía

Montevideo Portal

La Justicia condenó este jueves a dos personas por lanzar la bengala en el clásico del Torneo Intermedio 2025 entre Peñarol y Nacional.

El 6 de julio, una bengala lanzada desde la hinchada tricolor cayó en la tribuna América del Estadio Centenario. Como consecuencia, un funcionario policial sufrió heridas y debió ser trasladado al Hospital de Clínicas, donde le extirparon un testículo.

Ante esto, las autoridades condenaron a los responsables a nueve meses de prisión por ser los “autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de estrago”.

Los condenados serían integrantes de los Pibes del Skey, una de las facciones más importantes de La Banda del Parque, barrabrava de Nacional.

Estas personas se suman a tres que habían sido condenadas por el hecho en noviembre de 2025, entre ellos, un funcionario de CAFO, que facilitó el ingreso de las bengalas al Estadio Centenario.